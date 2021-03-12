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Hatayspor'dan Boupendza açıklaması: Fenerbahçe'den destek bekliyorum

12.03.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Hatayspor'dan Boupendza açıklaması: Fenerbahçe'den destek bekliyorum

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'ye olası transferi konusunda yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Hatayspor cephesinden açıklama geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği transferin bitmesi an meselesi...

Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, Radyospor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır."

STAT AÇILIŞINDA FENERBAHÇE'YE DAVET

Geçtiğimiz ay ay yapımı tamamlanan Yeni Hatay Stadı ile hakkında ise Başkan Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı:

"Stat 26 ya da 27 Mart’ta açılacak. Fenerbahçe ile iyi ilişkilerimiz var. Hatay'a geldiklerinde konuşmuştuk. Açılışa geleceklerini söylediler. Bu nedenle Fenerbahçe'yi tercih ettik. Sonra da yeni stada Galatasaray gelecek. İki derbi gibi maçla stadı açıyoruz."

MESUT ÖZİL’İ İSTİYOR

İki kulüp arasında aracılarla gerçekleşen ilk görüşmeler önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Hatayspor, 27 Mart'ta yeni stadının açılışında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu daveti seve seve kabul eden Başkan Ali Koç da bu dostluk maçından önce Hatayspor yönetimiyle masaya oturup Boupendza'nın transferini bitirmeye çalışacak. 24 yaşındaki golcü oyuncu da Mesut Özil ile birlikte oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenev alsın..iyi topçuya benziyo ama belki oda patlar :) bizde mostafayı alalım kiralık olmasın bizde
evet bir yıldızın daha sönmesine şahit olmaya az kaldı

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