SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

HATAYSPOR HABERLERİ  | 20.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5’e 2, pas çalışması ve hava topu çalışması idman tamamlandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
'Başakşehir'e pozisyon vermedik''Başakşehir'e pozisyon vermedik'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Fenerbahçe, 13. transferini açıkladı
Fenerbahçe, 13. transferini açıkladı
G.Saray transferde bombayı patlattı
G.Saray transferde bombayı patlattı
Cengiz Ünder Leicester City'de
Cengiz Ünder Leicester City'de
Beşiktaşlı yıldız Avrupa devine transfer oluyor
Beşiktaşlı yıldız Avrupa devine transfer oluyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hatayspor yeni sezon formalarını tanıttı
Hatayspor yeni sezon formalarını tanıttı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
Ömer Erdoğan: Pozisyon vermedik
'Başakşehir'e pozisyon vermedik'
Hatayspor yeni sezon formalarını tanıttı
Hatayspor yeni sezon formalarını tanıttı
Adama Traore Hatayspor'da
Hatayspor bombayı patlattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.