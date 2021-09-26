SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

26.09.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkacak. İşte iki takımında maç öncesi muhtemel ilk 11'leri...

Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

HATAYSPOR'DA 3 İSİM BELİRSİZ

Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE 6 EKSİKLE GİTTİ

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR

Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

FENERBAHÇE

Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ianis Hagi transferinde sıcak gelişmeIanis Hagi transferinde sıcak gelişme
PARTNERBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtilerBu oyunlar para basıyor! 1 milyar doları geçtiler
Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararıVitor Pereira'dan Enner Valencia kararı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Adana Demirspor'dan dikkat pankart

Adana Demirspor'dan dikkat pankart

Süper Lig'de böylesi görülmedi! Herkes şaşkın

Süper Lig'de böylesi görülmedi! Herkes şaşkın

Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

Burak Yılmaz'a flaş sözler: O bir katil

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.