SPOR
  4. Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

FUTBOL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

53

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T.(15), İ.E.Ş.(15), A.K.(53), B.K. (15), M.K (15), A.H.(15), N.B.(15), M.A.(15), E.C.Ş (15), B.K.(15), U.U.(15), E.Ş.(15), E.D.(15), H.T.(15), A.H.(15), M.G.(15), H.C.Y.(15), C.K.(15) , S.T. (50), ve E.T.(40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Ara transferde bir bomba daha patladıAra transferde bir bomba daha patladı
Eski futbolcu intihar ettiEski futbolcu intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sivas Hatayspor U16 Gölova

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray transfer bombalarını patlattı!

Galatasaray transfer bombalarını patlattı!

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı

İşte Batuhan Karadeniz'in 11. takımı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

''Seks şantajı'' davasında flaş gelişme

''Seks şantajı'' davasında flaş gelişme

'Çılgın Türk'ten muhteşem gol! Herkes onu konuşuyor

'Çılgın Türk'ten muhteşem gol! Herkes onu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah genc evlatlarımızı korusun aılelerıne sabır dılerım büyük gecmış olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı

FIFA'dan tarihi ofsayt kararı! Ortaya çıktı

Deportivo, Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaştı

Emre Çolak resmen açıklandı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Emreciksin Süper Amatör Lig'de

Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.