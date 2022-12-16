Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti! Volkan Demirel hayatının şokunu yaşadı

Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hatayspor, Antalya kapında Lazio ile karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2'lik skorla mağlup ayrılan Hatayspor büyük bir şok yaşadı.

VOLKAN DEMİREL'İN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

Hatayspor'un başına geçtiğinden beri üstün bir performans sergileyen Volkan Demirel, bu skorla birlikte Hatay kariyerinin en farklı mağlubiyetini almış oldu. İlk kez bir maçta 5 gol yiyen Demirel'in ekibi büyük moral bozukluğu yaşadı.

İLK YARI 3-1 SONA ERDİ

Manavgat Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede 34’üncü dakikada Laziolu Vecino, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından yapılan santra vuruşuyla hızlı bir şekilde rakip alana geçen Hatayspor’da El Kaabi, 35’inci dakikada düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımı adına beraberliği sağladı: 1-1. 37’nci dakikada Hatayspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde, maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken Immobile atışı gole çevirip skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında gelişen Lazio atağında topu önünde bulan Pedro ceza sahsının içinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve ilk yarı İtalya temsilcisinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ SONUCU 5-2

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 48’inci dakikada geliştirdiği atakta Ze Luis topu filelere göndererek skoru 3-2’ye taşırken, Lazio 64’üncü dakikada penaltıdan Zaccagni ve 75’inci dakikada Luka Romero ile 2 gol daha bularak karşılaşmayı 5-2 kazandı.



