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Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti! Volkan Demirel hayatının şokunu yaşadı

16.12.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan İtalya Serie A takımlarından Lazio, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’u 5-2 mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi ilk kez bir maçta 5 gol yiyerek büyük bir şok yaşadı. Karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in moralsiz hali kameralara yansıdı.

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti! Volkan Demirel hayatının şokunu yaşadı

Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hatayspor, Antalya kapında Lazio ile karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2'lik skorla mağlup ayrılan Hatayspor büyük bir şok yaşadı.

VOLKAN DEMİREL'İN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

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Hatayspor'un başına geçtiğinden beri üstün bir performans sergileyen Volkan Demirel, bu skorla birlikte Hatay kariyerinin en farklı mağlubiyetini almış oldu. İlk kez bir maçta 5 gol yiyen Demirel'in ekibi büyük moral bozukluğu yaşadı.

İLK YARI 3-1 SONA ERDİ

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Manavgat Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede 34’üncü dakikada Laziolu Vecino, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından yapılan santra vuruşuyla hızlı bir şekilde rakip alana geçen Hatayspor’da El Kaabi, 35’inci dakikada düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımı adına beraberliği sağladı: 1-1. 37’nci dakikada Hatayspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde, maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken Immobile atışı gole çevirip skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında gelişen Lazio atağında topu önünde bulan Pedro ceza sahsının içinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve ilk yarı İtalya temsilcisinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ SONUCU 5-2

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Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 48’inci dakikada geliştirdiği atakta Ze Luis topu filelere göndererek skoru 3-2’ye taşırken, Lazio 64’üncü dakikada penaltıdan Zaccagni ve 75’inci dakikada Luka Romero ile 2 gol daha bularak karşılaşmayı 5-2 kazandı.


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