Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'den hem itiraf hem sitem! '5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı... Volkan Demirel için övgü dolu sözler

Ligde kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, kritik Gaziantep deplasmanından bir puanla ayrıldı. 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, "Maç dışında bir şeyler söylemek istiyorum" diyerek başladığı açıklamalarında 6 Şubat depremlerinin ardından Hatayspor'un yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Hatayspor halkı için savaştıklarını ve tek dileğinin ligde kalmak olduğunu söyleyen Kardeşler'in yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Erce Kardeşler'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"SEZON BAŞINDAN BERİ ÇOK YALNIZ KALDIK"

"Geçtiğimiz günlerde Volkan hoca bıraktı. Bu bırakış şöyle bir bırakıştı: Gerçekten biz sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı, tesisimiz olmadı, paramız olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. Görüyorum bazen, insanlar bize kızıyorlar ama ben hayatımda böyle karakterli bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum çünkü gerçekten o kadar çok imkansızlık var ki...

"BASKETBOL İDMANI YAPIYORUZ"

Ben 30 yaşındayım, 10-11 yıldır futbol oynuyorum. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?''

"KAŞAR EKMEK YİYEREK, DUŞ ALMADAN EVE GİDİYORUZ"

''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Mantığım her zaman gitmemi söyledi ama kalbim buna asla el vermedi. Belki bu konuşmamdan sonra insanlar sahip çıkar...

"VOLKAN HOCA YERİ GELDİ BABA OLDU, ABİ OLDU"

Volkan hoca da bu yüzden gitti, yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Yeri geldi baba oldu, abi oldu. Biz şu an burada bu sahaya çıkabiliyorsak Volkan Demirel sayesindedir. Hocalığı beni ilgilendirmez ama ne zaman bir abi olarak başı dara düşse koşarak düşünmeden giderim çünkü o bize aynısını yaptı. İnsanlar depremi çok çabuk unuttu ama 1-1.5 yıl önce çok kayıp verdik. Söylemek istediklerim bu kadar, inşallah insanlar Hatayspor'a sahip çıkar."







