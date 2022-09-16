HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor ile Kayserispor Süper Lig'in 7. haftasında kozlarınım paylaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi karşılaşmanın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette 'Hatayspor Kayserispor maçı canlı izle!' konu başlığını sorguluyor. Peki, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

