Hatayspor'un yıldızı Onur Ergün kimdir, kaç yaşında? Deprem sonrası ulaşılamayan Onur Ergün'ün son durumu nasıl? Endişeli bekleyiş!

Hatayspor futbolcusu Onur Ergün ile ilgili son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıklar sorgulamalara hız verdi. Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da Onur Ergün ile Christian Atsu , sportif direktör Taner Savut ile tercüman Emre'ye henüz ulaşılamadığı aktarıldı. İşte atayspor futbolcusu Onur Ergün hakkında merak edilenler...

ONUR ERGÜN KİMDİR?

Onur Ergün, 15 Kasım 1992 yılında Karlıova'da dünyaya geldi.

Onur Ergün, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giymektedir.

Onur Ergün'ün altyapı kariyeri:

2003-2005 Karşıyaka Belediyespor

2005-2007 Karşıyaka

2007-2008 Karşıyaka Belediyespor

Onur Ergün'ün profesyonel kariyeri:

2008-2011 Menemen Belediyespor

2011-2012 Çiğli Belediyespor

2012-2013 İzmir İl Özel İdarespor

2013-2021 İstanbulspor

2021- Hatayspor

DEPREM SONRASI HATAYSPOR'DA 4 İSME ULAŞILAMIYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da derin hasar bıraktı. Hatayspor'dan birçok isim göçük altında kaldı. Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı enkazdan çıkarken, Taner Savut ve Christian Atsu'ya ulaşılabilmiş değil.

