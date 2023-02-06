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Hatayspor'un yıldızı Onur Ergün kimdir, kaç yaşında? Deprem sonrası ulaşılamayan Onur Ergün'ün son durumu nasıl? Endişeli bekleyiş!

06.02.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor futbolcusu Onur Ergün Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde göçük altında kaldı. Futbol camiasının endişeli bekleyişi devam ederken ünlü futbolcunun yanı sıra, Christian Atsu ile Hatayspor sportif direktörü Taner Savut ve tercüman Emre'ye henüz ulaşılamadığı aktarıldı. Birçok kişi internette, "Hatayspor futbolcusu Onur Ergün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem sonrası ulaşılamayan Onur Ergün'ün son durumu nasıl?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...

Hatayspor'un yıldızı Onur Ergün kimdir, kaç yaşında? Deprem sonrası ulaşılamayan Onur Ergün'ün son durumu nasıl? Endişeli bekleyiş!

Hatayspor futbolcusu Onur Ergün ile ilgili son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıklar sorgulamalara hız verdi. Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da Onur Ergün ile Christian Atsu , sportif direktör Taner Savut ile tercüman Emre'ye henüz ulaşılamadığı aktarıldı. İşte atayspor futbolcusu Onur Ergün hakkında merak edilenler...

ONUR ERGÜN KİMDİR?

Onur Ergün, 15 Kasım 1992 yılında Karlıova'da dünyaya geldi.

Onur Ergün, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giymektedir.

Onur Ergün'ün altyapı kariyeri:

2003-2005 Karşıyaka Belediyespor
2005-2007 Karşıyaka
2007-2008 Karşıyaka Belediyespor

Onur Ergün'ün profesyonel kariyeri:

2008-2011 Menemen Belediyespor
2011-2012 Çiğli Belediyespor
2012-2013 İzmir İl Özel İdarespor
2013-2021 İstanbulspor
2021- Hatayspor

DEPREM SONRASI HATAYSPOR'DA 4 İSME ULAŞILAMIYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da derin hasar bıraktı. Hatayspor'dan birçok isim göçük altında kaldı. Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı enkazdan çıkarken, Taner Savut ve Christian Atsu'ya ulaşılabilmiş değil.

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