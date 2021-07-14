Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.

Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



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