Hatice'den olay yorum: Beni trans bireylere benzetiyorlar!

Geçtiğimiz aylarda bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündem olan Hatice katıldığı magazin programıyla gündeme geldi. Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Hatice, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Hatice, gece yatarken sese karşı hassasiyeti olduğunu ve kulağında tıpayla uyuduğunu söyledi. Evli olduğu dönemde de eski eşinin horlama sesi yüzünden küvette uyuduğu zamanlar olduğunu itiraf etti.

Hatice ayrıca gelen kötü yorumlar sorulduğunda ise "beni trans bireylere benzetiyorlar" dedi. Bu yorumları yapan kişileri mahkemeye verdiğini de sözlerine ekleyen Hatice bu açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Hatice, “Kötü yorum yapan insanları artık kesinlikle bilişim suçlarına havale ediyorum. Bundan sonra yapılan bel altı yorumların bir şekilde bedeli olacaktır. Hazır olun” dedi.

