Hatıra fotoğrafı çekilmek istemişti! Acı haber

Kaza, öğleden sonra, Bartın ile Karabük arasındaki 'Ağaç Tünel' olarak bilinen, yolun her iki tarafındaki ağaçların dallarının gökyüzünü kapladığı Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyü Kavlakdibi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 06 FD 9591 plakalı otomobil, ön sağ rotunun çıkması sonucu, kontrolden çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savrulan otomobil yol kenarında fotoğraf çektirmek için bekleyen Hatice Çakıcı'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hatice Çakıcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hatice Çakıcı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma sürücüsü A.Ç.'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

