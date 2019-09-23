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Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni haftayla ilgili son hava durumu tahmini

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.09.2019 07:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji, günlük ve haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava raporuna göre, yurt genelinde etkisini gösteren yağışlı hava serin hava bu hafta da etkisini hissettirecek. Hafta sonu yüzünü gösteren güneş, Salı günü itibariyle yerini yağışlı havaya bırakacak. İşte il il son hava durumu tahminleri...

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni haftayla ilgili son hava durumu tahmini

Geçen hafta tüm yurtta etkili olan yağış Pazartesi (bugün) yurdun tamamından ayrılırken, parçalı bulutlar arasında güneş bugün etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Salı günü ise tüm yurt yeniden yağmura teslim olacak.

Yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak

Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de; batı ve kuzeybatı, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de; batı ve güneybatı, gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu 23 eylül hava durumu yağmur sıcaklık

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