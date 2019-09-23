Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni haftayla ilgili son hava durumu tahmini

Geçen hafta tüm yurtta etkili olan yağış Pazartesi (bugün) yurdun tamamından ayrılırken, parçalı bulutlar arasında güneş bugün etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Salı günü ise tüm yurt yeniden yağmura teslim olacak.

Yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak

Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.