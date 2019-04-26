Mynet Trend

Hava sıcak diye camı açık bıraktı, hayatının şokunu yaşadı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Adana'da yurt dışında çalışıp biriktirdiği 110 bin lirayı kurbanlık koyun alıp satmak için bankadan çektikten sonra otomobiline bırakan İsmail Mert, bütün parasını çaldırdı.

Hava sıcak diye camı açık bıraktı, hayatının şokunu yaşadı!

Olay, merkez Sarıçam ilçesi, Esentepe Mahallesi, Kozan Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan İsmail Mert, 110 bin lira para biriktirdi.

10 AY SONRA ADANA'YA DÖNDÜ

10 ay sonra Adana'ya dönen Mert, bu parayla Kurban Bayramı'nda koyun alıp satmak için hazırlık yaptı. Biriktirdiği parayı Mobilyacılar Sitesi içinde bulunan bankanın şubesinden çeken Mert, akrabalarının iş yerine gitti.

1

TAKİP ETMİŞLER

Bu arada Mert'in bankadan para çektiğini gören otomobilli şahıslar onu takip etmeye başladı. Buradan ağıl için, tel örgü ve çinko almak isteyen Mert, parayı otomobilinin yan koltuğu üzerine koydu.

CAMI VE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Mert hava sıcak olduğu için otomobilin camını ve kapısını da açık bıraktı. Mert'i banka çıkışından beri takip eden şüpheliler, açık olan araç camından 110 bin lirayı aldı.

2

GERİ DÖNDÜĞÜNDE ŞOKA GİRDİ

Geri döndüğünde paranın yerinde olmadığını gören Mert, şoka girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit etti. Tüm birikiminin çalındığını söyleyen İsmail Mert, "Soyguncular beni bankadan beri takip ediyormuş, bir anlık dalgınlık sonucu paramızı çaldılar" dedi.

3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsız para
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müdür olarak atandığı okulda kavga edince gerçek ortaya çıktı

Müdür olarak atandığı okulda kavga etti, gerçek ortaya çıktı

Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

Bursa'daki şeftali bahçesinde korkunç cinayet! Yakalandılar

'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

'Stary Oskol' Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

2019 MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kaç net kaç puana denk geliyor?

MSÜ sınavı puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2019 MSÜ sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak! Sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM sonuç sorgulama…

MSÜ sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

2019 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak? 2019 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS'ye girecekler dikkat! Tarihi kaçırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.