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Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi

okan.akin okan.akin
HABER  | 10.05.2019 21:41 | Son Güncelleme

Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince, yer hizmeti veren T.S. adlı personele tepki göstererek hakaret eden F.E.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi

İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer 26 Nisan günü saat 17.00'de sefer yapması planlanan ve 15 dakika rötar yapan uçağın yolcusu F.F.E., yer hizmeti veren T.S. adlı personele tepki göstermişti. F.F.E. adlı yolcunun, yer hizmeti personeline hakaret etme anları kameralara yansımıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hakarete uğrayan yer hizmetleri personeli T.S.'nin şikayeti üzerine F.F.E. hakkında "Hakaret" suçundan işlem yapıldığı ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.F.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
havaalanı milas bodrum

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
BODRUMA GIDECEGINE GÖRGÜ KURSUNA GIT INSAN OLMAYI OGREN
aslında bu tür cezalar için azda olsa ceza çekmeli mesela havaalanını pas paslıyacak , wc leri temizleyecek
uçağı rotar yapan hiç iş ahlakı olmayana da ceza verseydiniz ya
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