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Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı kuşatıldı

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 24.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş’in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı kuşatıldı

Biman Bangladeş Havayollarına ait, 142 yolcu taşıyan uçak, güvenlik güçleri tarafından Chittagong Shah Amanat Havalimanında kuşatıldı.

KOKPİTE GİRMEYE ÇALIŞAN YOLCU TUTUKLANDI

Yerel polisten gelen bilgiye göre, yolcular uçaktan tahliye edilirken, seyir halinde kokpite girmeye çalışan yolcu tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş uçak

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