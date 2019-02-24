Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı kuşatıldı

Biman Bangladeş Havayollarına ait, 142 yolcu taşıyan uçak, güvenlik güçleri tarafından Chittagong Shah Amanat Havalimanında kuşatıldı.
KOKPİTE GİRMEYE ÇALIŞAN YOLCU TUTUKLANDI
Yerel polisten gelen bilgiye göre, yolcular uçaktan tahliye edilirken, seyir halinde kokpite girmeye çalışan yolcu tutuklandı. (DHA)
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