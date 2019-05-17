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Havaların ısınınca ortaya çıktılar! Toplu halde evlere doluyorlar!

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Havaların ısınması ile birlikte sinek ve haşereler de boy göstermeye başladı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Erikli Sokağı'nda sayıları hızla artan sinek ve haşereler evlere akın etti.

Havaların ısınması ile birlikte Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Erikli Sokağı'nı sinekler bastı. Cam ve kapı açamaz duruma gelen vatandaşlar evlerinin içerisine dolan sineklerle baş etmeye çalışıyor. Sineklerden rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını talep etti.

TOPLU HALDE EVLERE DOLUYORLAR

Toplu halde evlere ve araçların üzerine dolan sineklerden rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını talep etti. Yeşilyurt Belediyesi'ni arayan fakat haziran ayından önce ilaçlama yapılamayacağı yanıtını alan vatandaşlar bir an önce ilaçlama yapılmasını bekliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Sinek Istila

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hazirandan önce ne işiniz var boş boş iş yapıyorsunuz millet sinekten dolayı cam açmıyor rahat nefes alamıyor
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