Havaların ısınınca ortaya çıktılar! Toplu halde evlere doluyorlar!

Havaların ısınması ile birlikte Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Erikli Sokağı'nı sinekler bastı. Cam ve kapı açamaz duruma gelen vatandaşlar evlerinin içerisine dolan sineklerle baş etmeye çalışıyor. Sineklerden rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını talep etti.
TOPLU HALDE EVLERE DOLUYORLAR
Toplu halde evlere ve araçların üzerine dolan sineklerden rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını talep etti. Yeşilyurt Belediyesi'ni arayan fakat haziran ayından önce ilaçlama yapılamayacağı yanıtını alan vatandaşlar bir an önce ilaçlama yapılmasını bekliyor. (İHA)
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