Havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu