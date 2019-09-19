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Havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.09.2019 07:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamının güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. Öğleden sonra Orta Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra yer yer 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer ye 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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