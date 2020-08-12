Havalı sözler söylemek, düşüncelerinizi güzel bir şekilde dile getirmenin en iyi yollarındandır. Söyleyeceğiz sözler ile çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz havalı sözler ile kelimelerin gücünü fark edeceksiniz. Buyurun başlayalım.

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Hepsi oldukça yaratıcı ve farklı havalı sözler ile mesajlarınızı daha etkili bir hale getirebilirsiniz.