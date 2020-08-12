Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Havalı sözler söylemek, düşüncelerinizi güzel bir şekilde dile getirmenin en iyi yollarındandır. Söyleyeceğiz sözler ile çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz havalı sözler ile kelimelerin gücünü fark edeceksiniz. Buyurun başlayalım.
Hepsi oldukça yaratıcı ve farklı havalı sözler ile mesajlarınızı daha etkili bir hale getirebilirsiniz.
Öfkemin insanlara ağır geleceğini anladığımda, durup sadece gülüyorum.
Bu dünyada iyi olanlar değil, iyi oynayanlar yer edinir.
Gidene kal demem hatta el sallarım.
Zamansız hayallerimiz var ama zaman acımasız.
Ben de simetri hastalığı var. Düz olmayan insanlara tahammül edemiyorum.
Kendi kendini bitirdiğin için teşekkür ederim. Benim seni silmeme gerek kalmadı.
Kendi keyfi isteyince beni hatırlayana ihtiyacım yok benim.
Olmuyorsa zorlamayacaksın. Bazıları unutulmayı hak ediyor bu dünyada.
Çok değerli bir insan olduğumu söylemeye gerek bile yok. Harcaya harcaya bitiremezsiniz beni.
Tek başına hayatı öğrenip, ayakta kalan insanı kimse yokluğuyla korkutamaz.
Arkamdan konuşan herkes, arkamda oldukları için konuşuyorlar.
Bakmayın öyle suskun durduğuma, belki benimki fırtına öncesi sessizliktir.
Dengesiz değiliz sadece siz dengimiz değilsiniz.
Fedakarlık dediğin tek taraflı olmaz. Ben çaba gösterdiysem sen de göstereceksin. Sen hiç tek kanatlı uçan kuş gördün mü?
Canım senin burnun yüksele yüksele kendi bağımsızlığını ile etmiş, indir biraz onu.
Kalabalık önünde kusur işliyorsan, kimsenin olmadığı yerde özür dilemeyeceksin.
Her şeyi bilmeme gerek yok, haddimi biliyorum ben, bu bana yeter.
Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.
Bazen aldığın terbiyeyi bir kenara bırakıp gereğini yapmalısın ki; herkes haddini bilsin!
Bilgelik, kendini bilmek ile başlar.
Birbirinden kısa havalı sözlerle, uzun cümlelere gerek kalmadan derdinizi anlatabilirsiniz.
İnsanların ne kadar işine yarıyorsan o kadar iyisindir.
Ben bir tebessüm etsem bütün derdini, sıkıntını unutursun.
Bu çağın insanı olmak, hepimizin imtihanı.
Seni öyle bir unutacağım ki, bunu asla unutamayacaksın.
Hikayenin sonunda herkesin bir parça toprağı olacak sadece.
Hata yapın ki siz kötüyken yanınızda kim kalıyor öğrenin.
Kendini yıldız sanan sokak lambaları biliyorum ben.
Bir gün geriye bakacaksınız ve ''Biz inanmadım ama o başardı.'' diyeceksiniz.
Kırıldığım yerden güçlenip, güçlendiğim yerden başardım.
Durmamı bekliyorlar ama unuttukları bir şey var; ben daha yeni başladım.
Ayak herkeste var sen şanınla yürü.
Altın kural ne biliyor musun? Umursamayacaksın.
İmkansız yoktur, bahane vardır. Başarmak istersen hiçbir şey sana engel olamaz.
Ya daha iyisini yaparsın, ya da daha iyisinin gölgesinde kalırsın.
Deliler gibi çalış. Karşılığını aldığında, krallar gibi dinlenirsin.
İlk ve son kural; asla pes etmeyeceksin.
Odaklan, nişan al ve başar.
Kendine olan inancın, korkularına olan inancından büyük olsun.
Daha iyi bir hayata aç olan birini kimse engelleyemez.
Kendine inancın tam olursa, sen tamamsın demektir.
İyiler kaybedilir çocuk, kaybetmezler.
Güneşi istiyorsan, gölgede beklememeyi öğreneceksin.
Sen doğru dur, eğri duranlar utansın.
İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir.
Beni değiştirmeye çalışmayın ben değişmem, siz beklentilerinizi değiştirin.
Bu kadar oyuncunun olduğu dünyada bana yönetmek olmak düşer.
Duyurulur; eskileri hayranımız olduğu için yeni düşmanlar aranıyor!
Neden bu kadar safa yatıyorsun? Yatacak yerin mi yok?
Eksik olmayın dedikçe insanlar fazla olmaya başladı.
Ben mükemmel olmayabilirim ama sen de tek seçenek değilsin.
Havalı Instagram biyografi sözleri ile, biyografinize daha önce duyulmamış sözler yazabilirsiniz.
Beni yarı yolda bıraktığını sananlar, yolun sonunda sizi bekliyor olacağım.
Hesaplamalarım doğru çıkıyor, insanların çoğuna gerek yokmuş.
İnsan hatalarından ders çıkarırmış ya, ben de tam olarak öyle yapıyorum.
Hayatım yolunda gidiyor, sayemde.
En kötü halimi kaldıramayan insanlara sesleniyorum; en iyi halimi görmeyi hak etmiyorsunuz.
Bu hayatta neye odaklanırsan onu elde edersin. İstediklerine odaklanmaya başlasan iyi edersin.
Zayıf insanlar intikam almakla meşgulken, güçlü insanların yaptığını yapıyorum. Affediyorum.
Başaramayacağımı düşündüğümde geriye dönüp yaşadıklarıma ve yaşattıklarıma bakıyorum.
Kaybettiğimi düşünebilirsiniz, mutluluk sizin de hakkınız.
Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.
Sadece bilmenizi istediğim kadarını biliyorsunuz.
Ben kendi kendini yazan biriyim. Üstüne alınıyorsan etrafımda dönüyorsun demek ki.
Kalmak için sebebinin olmaması, gitmek için yeterli bir sebeptir.
Güven en tehlikeli oyundur.
Nefes alıyorum ve bitene kadar umut etmeye devam edeceğim.
Anı yaşa, başka şansın yokmuş gibi yaşa.
Pek çok şeyin çok farklı olmasını isterdim.
Bazen rüzgarım, bazen alev.
Zamanımı var sanıyoruz, bu en büyük sorunumuz.
Eğer benimle ilgili bir sorununuz varsa hiç ilgilenmiyorum, haberiniz olsun.
Umut her zaman, her şey için vardır.
Herkesin niyeti iyiyse, dünyaya bunca kötülüğü kim yapıyor?
Mutlu olmak istiyorsan, unutmayı başaracaksın.
Acı insanları değiştirir.
Az insan ve bolca huzur istiyorum hayatımda.
İki yıldız arasına bir salıncak kurmuşum, gidip geliyorum dünyaya.
Deliye dönmüşlüğüm vardır ama geriye döndüğüm hiç olmadı.
Gözümden düşenler oluyor, eğilip aşağıya bakmıyorum.
Zamanın silemediği şeylerle dolu kafamın içi.
Asla pişman olmayacağım. İyiyse, en iyisidir. Kötüyse, tecrübedir.
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