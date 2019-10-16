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Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar verildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’ndan Bodrum’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç hakkında karar verildi.

İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da Bodrum’a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başlamış ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Esenç hakkında “hakaret” ve ““halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle, dava açılmıştı.

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Tuğçe Sevi avukatı Hazal Algan Canseven ile birlikte katılırken, duruşmaya gelmeyen sanık Fatma Funda Esenç’i avukatları temsil etti.

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SAVUNMASINDA “DALGA GEÇTİLER” DEDİ

Duruşmada, sanık Fatma Funda Esenç’in ara celsede mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğu belirtildi. Esenç’in savunmasında, “Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek dalga geçtiler. Stresliydim. Pişmanım” dediği anlatıldı.

“ŞİKAYETÇİYİM”

Tuğçe Sevi ise ifadesinde, “Bana iddianamede belirtilen sözlerin hepsini söyledi. Şikayetçiyim. Dalga geçmedim. Gülerek dalga geçerek cevap vermedim” dedi. Sevi’nin avukatı ise, “Sanık alenen müvekkilime aşağılayarak hakaret etmiştir. Müvekkilim dalga geçecek şekilde sanığa cevap vermemiştir. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik bu beyanını kabul etmiyor, cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SANIK AVUKATI: HAKARET DEĞİL KABA İFADE

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı ise, “Mahkemeye sunmuş olduğumuz Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere ‘çingene’ ve ‘sokak süprüntüsü’ ifadelerinin hakaret olmadığı, kaba kelime olarak nitelendirildiği sabittir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Diğer sanık avukatı ise, “Master seviyesinde eğitim almış bir insan müvekkilim. Daha önce bu insan hiç böyle bir şey yaşamamış. Aklı evvel birisi bunu kameraya çekti. Sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı her gün olağan şekilde gerçekleşen bu tarz olaylardaki gibi müşteki belki de olayı görmezden gelecek ya da müvekkilimle barışacaktı. Müvekkilimin içinde bulunduğu durumunda dikkate alınmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mahkemenin karar için ara verdiği sırada şikayetçi Tuğçe Sevi’nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

BİN 740 LİRA PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatma Funda Esenç’i “hakaret” suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı. Mahkeme, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Esenç’in beraatına hükmetti.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Tuğçe Sevi, adliye çıkışında avukatı Hazal Algan Canseven ile birlikte açıklama yaptı. Avukat Canseven, “Müvekkilimin görevini icra ederken başına böyle bir olay geldiğini, sadece bir uçak rötar yaptı diye hiç kimsenin bir suçu olmayan çalışana bu şekilde sözler sarf etmesinin uygun olmadığını belirtmiştik. Nitekim mahkeme de bugün belirttiğimiz beyanların çerçevesinde suçun oluştuğuna karar verdi. Bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız. Bizim açımızdan suçun oluştuğu yönünde karar verildiği için karara itiraz etmeyeceğiz.” dedi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
1740 verince insanları milyonların önünde rencide edebiliyosak yapalım
1700 lira mı yani bi insanı aşağılamanın kırılan onurun bedeli
Doktorları öldürdüker, her gün dövüyorlar, hergün hakaret küfür,; havalimanı görevlisi ve avukatı çok hassaslar!hastanede bir gece kalsınlar davadan vazgeçerler.
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