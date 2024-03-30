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  4. Havalimanında izdiham yaşandı! Can Yaman'ın karşılaması sosyal medyada gündem oldu

Havalimanında izdiham yaşandı! Can Yaman'ın karşılaması sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 12:56
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Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşen Can Yaman hem yaşamını hem de kariyerini yurt dışında devam ettiriyor. Ülkemize her geldiğinde ayrı bir olaya imza atan ünlü oyuncu son olarak gazetecilerle tartışmıştı. Can Yaman şimdi de Brezilya'ya gitti. Yaman hayranları tarafından havalimanında yoğun ilgiyle karşılandı.

Havalimanında izdiham yaşandı! Can Yaman'ın karşılaması sosyal medyada gündem oldu

'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti. Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Yaman, Türkiye'ye her geldiğinde bir olaya imza atıyor.

Son olarak görüntü alınmasını engellemek için Can Yaman'ın korumaları ile muhabirler birbirine girmiş ünlü oyuncu gazetecilere tepki göstermişti.

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İZDİHAM YAŞANDI

Can Yaman şimdi de çocuklar için kurduğu derneğin etkinliğine katılmak üzere Brezilya'ya gitti. Yoğun ilgiyle karşılanan Can Yaman'ın hayranları havalimanında adeta izdiham yarattı.

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Can Yaman'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'Harika gurur verici görüntüler' derken bazı kullanıcılar da 'Sanki Hollywood yıldızı' gibi eleştiriler yorumlar yaptılar.

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