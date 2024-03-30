Havalimanında izdiham yaşandı! Can Yaman'ın karşılaması sosyal medyada gündem oldu

'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti. Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Yaman, Türkiye'ye her geldiğinde bir olaya imza atıyor.

Son olarak görüntü alınmasını engellemek için Can Yaman'ın korumaları ile muhabirler birbirine girmiş ünlü oyuncu gazetecilere tepki göstermişti.

İZDİHAM YAŞANDI

Can Yaman şimdi de çocuklar için kurduğu derneğin etkinliğine katılmak üzere Brezilya'ya gitti. Yoğun ilgiyle karşılanan Can Yaman'ın hayranları havalimanında adeta izdiham yarattı.

Can Yaman'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'Harika gurur verici görüntüler' derken bazı kullanıcılar da 'Sanki Hollywood yıldızı' gibi eleştiriler yorumlar yaptılar.







