Havalimanında kabus! Yolcular kuyrukta kustu, bayıldı...

İtalya’daki Milano Linate Havalimanı’nda yaşanan yoğunluk tatilcileri çileden çıkardı. Yeni sınır kontrol sistemi nedeniyle oluşan uzun kuyruklar yüzünden onlarca yolcu uçuşunu kaçırırken, bazıları fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Yolcular saatlerce pasaport kontrolünde beklerken, yaklaşık 100 kişi uçağa yetişemedi. İddiaya göre bazı yolcular, uçağın kalktığını ancak sıra kendilerine geldiğinde öğrenebildi.

“SIRADA İNSANLAR KUSUYOR, BAYILIYORDU”

Yolculardan biri, sabah erken saatlerde havalimanına gelmelerine rağmen dev kuyruk nedeniyle ilerleyemediklerini belirterek, “Sırada insanlar kusuyor, bayılıyordu” dedi.

Yaşanan kaosun ardından birçok yolcu alternatif uçuş bulmakta zorlanırken, bazıları yüksek ücretler ödeyerek farklı rotalardan dönmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketi ise gecikmelerin Avrupa Birliği’nin yeni uygulamaya aldığı giriş-çıkış sistemi kaynaklı olduğunu ve durumun kendi kontrolleri dışında geliştiğini açıkladı.