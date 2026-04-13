Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Havalimanında kabus! Yolcular kuyrukta kustu, bayıldı...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Milano’daki havalimanında yeni sınır sistemi nedeniyle oluşan uzun kuyruklar kaosa yol açtı. Onlarca yolcu uçağı kaçırırken, bekleyenler arasında bayılanlar oldu.

İtalya’daki Milano Linate Havalimanı’nda yaşanan yoğunluk tatilcileri çileden çıkardı. Yeni sınır kontrol sistemi nedeniyle oluşan uzun kuyruklar yüzünden onlarca yolcu uçuşunu kaçırırken, bazıları fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Yolcular saatlerce pasaport kontrolünde beklerken, yaklaşık 100 kişi uçağa yetişemedi. İddiaya göre bazı yolcular, uçağın kalktığını ancak sıra kendilerine geldiğinde öğrenebildi.

“SIRADA İNSANLAR KUSUYOR, BAYILIYORDU”

Yolculardan biri, sabah erken saatlerde havalimanına gelmelerine rağmen dev kuyruk nedeniyle ilerleyemediklerini belirterek, “Sırada insanlar kusuyor, bayılıyordu” dedi.

Yaşanan kaosun ardından birçok yolcu alternatif uçuş bulmakta zorlanırken, bazıları yüksek ücretler ödeyerek farklı rotalardan dönmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketi ise gecikmelerin Avrupa Birliği’nin yeni uygulamaya aldığı giriş-çıkış sistemi kaynaklı olduğunu ve durumun kendi kontrolleri dışında geliştiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
kusma havalimanı bayılma sabiha gökçen havaalanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.