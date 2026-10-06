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Havalimanında yırtıcı kuşlar çalışmaya başladı! Nedenini kimse tahmin edemedi

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Arjantin’in Patagonya bölgesindeki Chapelco ‘Aviador Carlos Campos’ Havalimanı’nda uçuş güvenliğini sağlamak için sıra dışı bir yöntem kullanıldı. Havalimanında görev yapan eğitimli şahin ve doğanlar, uçakların güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasına yardımcı oluyor. İşte detaylar…

San Martin de los Andes ve Junin de los Andes kentlerine hizmet veren Chapelco Havalimanı’nda kuşların oluşturabileceği risklere karşı 2023 yılından bu yana özel bir kontrol sistemi uygulanıyor. Sistemin başında ise Fransız şahin terbiyecisi (falconer) François de Grossouvre bulunuyor.

Havalimanında yırtıcı kuşlar çalışmaya başladı! Nedenini kimse tahmin edemedi 1

YIRTICI KUŞLAR GÖREV BAŞINDA HAVALİMANINDA GÖREVDE

Havalimanındaki kontrol ekibinde üç yırtıcı kuş bulunuyor. Galileo isimli gökdoğan, Cafrune isimli erkek aplomado şahini ve Margot isimli dişi kır şahini, pist ve operasyon alanlarında kuş hareketliliğini kontrol etmek üzere eğitildi.

Bu kuşların görevi yalnızca diğer kuşları avlamak değil. Asıl amaç, yırtıcı kuşların doğal davranışlarından yararlanarak diğer türleri pistten uzak tutmak.

Özellikle uçakların kalkış ve iniş yaptığı alanlarda kuşların bulunması ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir. Kuşların uçaklara çarpması, yani 'bird strike' olarak adlandırılan olaylar, motorlarda ve uçağın farklı bölümlerinde hasara neden olabilir.

Havalimanında yırtıcı kuşlar çalışmaya başladı! Nedenini kimse tahmin edemedi 2

GALİLEO’NUN GÖREVİ: KUŞLARI PİSTE YAKLAŞTIRMAMAK

Ekibin en dikkat çeken üyelerinden biri gökdoğan Galileo. Özellikle sonbahar aylarında Patagonya’da görülen kalabalık papağan sürülerinin kontrolünde görev yapıyor.

Papağan sürüleri piste girdiğinde Galileo havalanarak onları takip ediyor ve bölgeden uzaklaştırıyor. Buradaki temel amaç, kuşları tek tek yakalamaktan çok, yırtıcı bir avcının varlığını hissettirerek pist çevresini onlar için güvenli olmayan bir alan haline getirmek.

Doğadaki avcı-av ilişkisine dayanan bu yöntem, kuşların havalimanı çevresinde yoğunlaşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Havalimanında yırtıcı kuşlar çalışmaya başladı! Nedenini kimse tahmin edemedi 3

MEVSİME GÖRE FARKLI TÜRLER GÖREV ALIYOR

Havalimanındaki çalışmalar yıl boyunca aynı kuş türlerine yönelik yürütülmüyor. Bölgedeki yaban hayatının mevsimsel hareketlerine göre kontrol programı değişiyor.

Sonbahar döneminde özellikle papağanlar ve cachana olarak bilinen kuşlar kontrol edilirken, kış sonundan itibaren ördek türleri, karakuyruklu kuşlar, California bıldırcınları ve diğer bazı türler ön plana çıkıyor.

Operasyon alanında yalnızca kuşlar değil, Avrupa tavşanı ve Avrupa yabani tavşanı gibi hayvanların hareketleri de kontrol altında tutuluyor. Bu noktada Margot’un da görev aldığı belirtildi.

Havalimanında yırtıcı kuşlar çalışmaya başladı! Nedenini kimse tahmin edemedi 4

DOĞAL YÖNTEMLE HAVALİMANI GÜVENLİĞİ

Chapelco Havalimanı’nda uygulanan sistemin temelinde cetreria, yani yırtıcı kuşlarla gerçekleştirilen geleneksel doğancılık yöntemi bulunuyor.

Yırtıcı kuşların doğal davranışlarından yararlanılması, kuş kontrolünde kimyasal veya çevreye zarar verebilecek yöntemlere alternatif oluşturuyor. Bu nedenle benzer uygulamalar dünyanın farklı ülkelerindeki bazı sivil ve askeri havalimanlarında da kullanılıyor.

Havalimanında yırtıcı kuşlar çalışmaya başladı! Nedenini kimse tahmin edemedi 5

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Anahtar Kelimeler:
kuş havalimanı yırtıcı
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