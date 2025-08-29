Havayolu devinde kurallar değişti! Artık geçerli olmayacak

Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Ryanair, 3 Kasım’dan itibaren evde basılan kağıt biniş kartlarının artık geçerli olmayacağını açıkladı. Bu tarihten sonra tüm uçuşlarda yalnızca dijital biniş kartları kullanılacak.

BAZI ÜLKELERDE UYGULANMAYACAK

Yeni uygulama sayesinde her yıl yaklaşık 300 ton kağıt tasarrufu sağlanacağı kaydedildi. Böylece çevresel etkinin azaltılacağı, tüm belgelerin myRyanair uygulaması üzerinden kolayca erişilebilir hale geleceği ifade edildi.

Fas gibi bazı ülkelerin hâlâ kağıt biniş kartı talep ettiği, bu nedenle ilgili uçuşlarda uygulamanın devam edeceği belirtildi.