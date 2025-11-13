Havayolu şirketinde skandal! Sahte pilot aylarca uçakları uçurmuş

Sahte pilotun Avion Express'e ait yolcu uçaklarını yüzlerce yolcuyla birlikte uçurduğu ortaya çıktı. Litvanya merkezli Avion Express, şüpheli pilotun yalnızca ikinci pilot yetkisine sahip olduğunu, ancak kaptan pilotluk belgelerini sahte olarak düzenleyip uçakları uçurduğunu açıkladı.

"DOĞRULANMAMIŞ BİLGİLER..."

Aero Telegraph'ın haberine göre Avion Express sözcüsü, olayla ilgili şunları söyledi: "Pilotun mesleki geçmişine dair doğrulanmamış bilgiler ortaya çıktı. Hemen iç soruşturma başlattık, süreç devam ediyor."