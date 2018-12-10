Havayolu şirketinin 'elmas kaplama' uçağı olay oldu!

Boeing 777 tipi uçağın her bir noktası elmasla kaplanmış görünüyordu ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı.

Emirates Havayolları'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğrafın, grafik tasarımcı Sara Shakeel tarafından tasarlandığı ortaya çıktı.

Eski bir diş hekimi olan ve internet aleminde 'kristal ressam' olarak tanınan Shakeel, elmas tasarımlı objeleriyle biliniyor.

Shakeel, elmas kaplı uçağı Milan'a yaptığı bir yolculuk sırasında tasarlayıp, instagram hesabından paylaştı.

Emirates Havayolları da tasarımı beğenince takipçileriyle paylaşmak için fotoğrafı kullandı.

Paylaşımdan günler sonra Shakeel, uçağın yakın plan görsellerinden birini daha paylaştı. Bu görsel de sosyal medyada ilki kadar heyecan yarattı.



