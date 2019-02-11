Mynet Trend

HAVELSAN Genel Müdürü'nden kritik uyarı: Akıllı telefonlarla ortam dinlemesi...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, sosyal medya ya da web sitelerinde gezinirken sohbet sırasında konuşulan öğeyle ilgili içerikle karşılaşılmasının akıllı cihazlar tarafından kullanıcıların dinlenildiği şüphesini akla getirdiğini belirtti ve 'Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerekiyor' diye konuştu.

HAVELSAN Genel Müdürü'nden kritik uyarı: Akıllı telefonlarla ortam dinlemesi...

Atalay, AA muhabirine, akıllı cep telefonlarının ortamda konuşulanları düzenli olarak dinlediğine ilişkin çeşitli iddiaların olduğunu anımsatarak, söz konusu uygulamanın hedefli reklam oluşturma amacıyla yapıldığı yorumlarının bulunduğunu söyledi.

Kişilerin sohbet ortamlarında yaptıkları konuşmalara ilişkin reklamların, sosyal medya hesaplarına gelmesi üzerine "Biri bizi dinliyor" iddialarının gündeme geldiğine dikkati çeken Atalay, "Bazı mobil uygulamaların kullanıcı sözleşmelerinde 'ortamdan ses kaydı yapabileceği'ne ilişkin ifadeler bulunuyor. Bu konunun yasal olup olmadığına ilişkin çeşitli görüşler ve iddialar var." diye konuştu.

Şirketlerin, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak amacıyla web sitelerinde ve uygulamalarda etkinliğe katkıda bulunmak için giderek daha gelişmiş teknoloji kullandıklarına dikkati çeken Atalay, "Sosyal medyada gezinirken veya web sitesine bakarken, arkadaşınızla konuştuğunuz ögenin reklamını karşınızda bulunuyorsunuz. Bu durum mikrofonları açık olan akıllı cihazlar tarafından dinlenildiği şüphesini akla getiriyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerektiğini vurgulayan Atalay, söz konusu cihazlarda kamera ve mikrofon erişimlerinin devre dışı bırakılmasıyla casus yazılımlar gibi zararlı yazılımlara karşı da belirli ölçüde korunmanın sağlanabileceğini bildirdi.

Atalay, yaşamı kolaylaştıran teknolojinin, aynı zamanda insan hayatını kabusa çevirebileceği uyarısında bulunarak, burada yerliliğin öneminin ortaya çıktığını kaydetti. (AA)

PARTNERBir zamanlar tarih yazardıBir zamanlar tarih yazardı
Twitter zarardan kara döndüTwitter zarardan kara döndü
En ucuz sıfır dizel otomobillerEn ucuz sıfır dizel otomobiller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havelsan akıllı telefon ortam dinlemesi telefon ahmet hamdi atalay

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse bu kadar büyük ikramiye kazanamamıştı'

Kimse bu kadar büyük ikramiye kazanamamıştı'

Feci ölüm anı kamerada

Feci ölüm anı kamerada

Organlar iflas ediyor, tüm vücuttan kan geliyor!

Organlar iflas ediyor, tüm vücuttan kan geliyor!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya Allah aşkına erişimi kapatsak ne olur kapatmasak ne olur? Adam erişmek isterse senin iznine bakmıyor ki. Ben arkadaşımla whatsapp den bir marka ile ilgili birşeyler hakkında yazıştım. Yarım saat sonra mail adresime o markayla ilgili reklamlar geldi ve bu durum 1 hafta devam etti. O yüzden biz ne kadar tedbir alırsak alalım, engel koyarsak koyalım fark etmez. Yazılımın sahipleri ve hackerler istediği şekilde hareket eder.
korunma yolları : 1- asla virüs programı kullanmayın 2-ayarlar-güvenlik-erişim sekmesinde sizin izin vermediğiniz hiç bir uygulama olmamalı 3- kapaklı kılıf kullanarak kamera görüntüsü almasına engel olabilirsiniz 4- ayarlar-uygulama yöneticisi kısmından şüphelendiğiniz uygulamaların izinlerini kontrol edin 5- play store harici uygulama yüklemeyin 6- play store uygulamalarının altlarındaki yorumlara göz gezdirin 7- şüphelendiğiniz uygulama hakkında google da araştırmaa yapın %100 bir şey bulursunuz 8- önemli bir şey konuşacaksanız telefonu başka odada bırakın 9-%100 güvenlik diye bir şey yok..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Division 2 Açık Beta, Mart Ayında Başlıyor

The Division 2 Açık Beta, Mart Ayında Başlıyor

Apex Legends İlk Haftasında 25 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Apex Legends İlk Haftasında 25 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Jump Force sistem gereksinimleri

Jump Force sistem gereksinimleri

Şubat güncellemesi ilk kez Galaxy J6 Plus’ta

Şubat güncellemesi ilk kez Galaxy J6 Plus’ta

HOVR ile fark yaratmaya devam ediyor

HOVR ile fark yaratmaya devam ediyor

Anthem için son video da yayınlandı

Anthem için son video da yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.