Her hali güzel! İster tuzlu ister tatlı şekilde tüketebileceğiniz havuçla yapılan muhteşem tarifler

Günün her öğünü yenilebilen bir besin olan havuç, hemen hemen herkesin severek tükettiği bir sebze. Üstelik her hali güzel! İşte havucun güzelliğini ispatlayacak nefis tarifler...

HAVUÇ TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı rendelenmiş havuç

Yarım paketten biraz fazla pötibör bisküvi

Yarım su bardağından biraz fazla su

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

ÜZERİ İÇİN

Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

Havuçları rendeleyip bir tencereye koyun.

Üzerine suyunu ve şekeri ilave edip, havuçlar suyu çekene kadar pişirin.

Bisküvileri elinizle kırarak geniş bir kaba koyun.

Pişen havuçları bisküvilerin olduğu kaba aktarın ve iyice yoğurun.

Misket büyüklüğünde parçalar alarak, yuvarlayın.

Hindistan cevizine bulayın ve servis yapın.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

MALZEMELER

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun.

Küçük küçük doğradığınız sarımsakları tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Havuçları rendeleyin ve tavaya ekleyin.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın.

Bir kasede suyu süzülmüş yoğurdun içerisine tuz ekleyerek çırpın.

Havuçları yoğurda ekleyerek karıştırın.

HAVUÇLU PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet havuç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

HAZIRLANIŞI