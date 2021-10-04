YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Her hali güzel! İster tuzlu ister tatlı şekilde tüketebileceğiniz havuçla yapılan muhteşem tarifler

Her hali güzel! İster tuzlu ister tatlı şekilde tüketebileceğiniz havuçla yapılan muhteşem tarifler

04.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havuç herkesin dolabında olan malzemelerin başında geliyor. Hem meze tariflerinde hem de tuzlu ve tatlı tariflerde kullanılabilen havuç, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça faydalı bir besin. Girdiği her tarifi daha da lezzetli hale getiren havuç ile yapabileceğiniz birçok tarif var. İşte detaylar...

Her hali güzel! İster tuzlu ister tatlı şekilde tüketebileceğiniz havuçla yapılan muhteşem tarifler

Günün her öğünü yenilebilen bir besin olan havuç, hemen hemen herkesin severek tükettiği bir sebze. Üstelik her hali güzel! İşte havucun güzelliğini ispatlayacak nefis tarifler...

HAVUÇ TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • Yarım paketten biraz fazla pötibör bisküvi

  • Yarım su bardağından biraz fazla su

  • Yarım su bardağından biraz fazla şeker

ÜZERİ İÇİN

  • Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Havuçları rendeleyip bir tencereye koyun.

  • Üzerine suyunu ve şekeri ilave edip, havuçlar suyu çekene kadar pişirin.

  • Bisküvileri elinizle kırarak geniş bir kaba koyun.

  • Pişen havuçları bisküvilerin olduğu kaba aktarın ve iyice yoğurun.

  • Misket büyüklüğünde parçalar alarak, yuvarlayın.

  • Hindistan cevizine bulayın ve servis yapın.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet havuç

  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 diş sarımsak

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun.

  • Küçük küçük doğradığınız sarımsakları tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

  • Havuçları rendeleyin ve tavaya ekleyin.

  • Havuçlar yumuşayana kadar pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın.

  • Bir kasede suyu süzülmüş yoğurdun içerisine tuz ekleyerek çırpın.

  • Havuçları yoğurda ekleyerek karıştırın.

HAVUÇLU PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç

  • 1 adet havuç

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz

  • 4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

HAZIRLANIŞI

  • Pirinçleri ılık suda 2-3 saat kadar ıslatın. Eğer vaktiniz yoksa sıcak suda yarım saat bekletin.

  • Bir tencerede tereyağı ve sıvı yağını eritin.

  • Havuçları rendeleyin tencereye ekleyin. Üzerine tuz ilave ederek tencerenin kapağını kapatın ve 2-3 dakika kadar pişirin.

  • Yıkanmış pirinçleri de tencereye alın ve karıştırarak kavurun.

  • Üzerine sıcak suyu veya tercihe göre tavuk suyunu ekleyin ve karıştırın.

  • Su kaynayınca ocağın altını kısın kapak kapalı olacak şekilde pilav suyunu çekene kadar pişirin.

  • Pilav piştikten sonra üzerine temiz bir bez ya da kağıt havlu koyarak dinlendirin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Danilo Şef'ten ilk açıklama! 9 yıl sonra...

Danilo Şef'ten ilk açıklama! 9 yıl sonra...

Şoke eden taciz itirafı! "Göğüslerini tuttuğu anı..."

Şoke eden taciz itirafı! "Göğüslerini tuttuğu anı..."

Altın çağını yaşıyor! Kargoyla gönderiyorlar

Altın çağını yaşıyor! Kargoyla gönderiyorlar

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

Garip ama gerçek! Çamaşır makinesinde tereyağı yapmak mümkün

Garip ama gerçek! Çamaşır makinesinde tereyağı yapmak mümkün

Ünlü şefin imza yemeği! Yarışmacılara soğuk terler döktürdü

Ünlü şefin imza yemeği! Yarışmacılara soğuk terler döktürdü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.