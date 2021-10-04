Her hali güzel! İster tuzlu ister tatlı şekilde tüketebileceğiniz havuçla yapılan muhteşem tarifler

Günün her öğünü yenilebilen bir besin olan havuç, hemen hemen herkesin severek tükettiği bir sebze. Üstelik her hali güzel! İşte havucun güzelliğini ispatlayacak nefis tarifler...
MALZEMELER
2 su bardağı rendelenmiş havuç
Yarım paketten biraz fazla pötibör bisküvi
Yarım su bardağından biraz fazla su
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Havuçları rendeleyip bir tencereye koyun.
Üzerine suyunu ve şekeri ilave edip, havuçlar suyu çekene kadar pişirin.
Bisküvileri elinizle kırarak geniş bir kaba koyun.
Pişen havuçları bisküvilerin olduğu kaba aktarın ve iyice yoğurun.
Misket büyüklüğünde parçalar alarak, yuvarlayın.
MALZEMELER
3 adet havuç
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı yoğurt
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun.
Küçük küçük doğradığınız sarımsakları tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
Havuçları rendeleyin ve tavaya ekleyin.
Havuçlar yumuşayana kadar pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın.
Bir kasede suyu süzülmüş yoğurdun içerisine tuz ekleyerek çırpın.
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 adet havuç
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık suda 2-3 saat kadar ıslatın. Eğer vaktiniz yoksa sıcak suda yarım saat bekletin.
Bir tencerede tereyağı ve sıvı yağını eritin.
Havuçları rendeleyin tencereye ekleyin. Üzerine tuz ilave ederek tencerenin kapağını kapatın ve 2-3 dakika kadar pişirin.
Yıkanmış pirinçleri de tencereye alın ve karıştırarak kavurun.
Üzerine sıcak suyu veya tercihe göre tavuk suyunu ekleyin ve karıştırın.
Su kaynayınca ocağın altını kısın kapak kapalı olacak şekilde pilav suyunu çekene kadar pişirin.
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