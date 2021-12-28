Havva Öztel'den Işın Karaca'ya kısa yanıt!

Aleyna Tilki'nin görüntülendiği Haldun Demirhisar ile aşk dedikodusuna "Aşk haberler i doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız" yanıtını verdi.

Aleyna'nın açıklama sırasındaki hallerini gören Işın Karaca konuya dahil oldu ve "Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullandı.

Karaca'nın bu sözlerinden sonra Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in vereceği tepki de merak konusu oldu. Habe türk'e açıklama yapan Öztel, Işın Karaca için "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne, bunu dile getiriyorum" dedi.



