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Havva Öztel'den Işın Karaca'ya kısa yanıt!

28.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işın Karaca Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar ile ilgili açıklamasını görünce kendini tutamadı. Karaca'nın sert sözlerine anne Havva Öztel kısa bir yanıt verdi.

Havva Öztel'den Işın Karaca'ya kısa yanıt!

Aleyna Tilki'nin görüntülendiği Haldun Demirhisar ile aşk dedikodusuna "Aşk haberler i doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız" yanıtını verdi.

Aleyna'nın açıklama sırasındaki hallerini gören Işın Karaca konuya dahil oldu ve "Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullandı.

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Karaca'nın bu sözlerinden sonra Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in vereceği tepki de merak konusu oldu. Habe türk'e açıklama yapan Öztel, Işın Karaca için "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne, bunu dile getiriyorum" dedi.


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Aleyna Tilki Işın Karaca
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