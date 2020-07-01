Hayal değil, gerçek: Bal kabaklı makarna tarifi

Öğrenciyiz diye bu kadar da vurulmaz canım! Makarna seviyoruz diye hemen yargılıyorsunuz! Bu kadar ucuz ve lezzetli bir şeyi kim sevmez ki? İçine ne koyarsak koyalım yakışıyor yani. Tamam belki bir Jamie Oliver değiliz ama, biz de bir şeyler biliyoruz tabii ki. Mesela acıkınca (finallere çalışmamak için yani) herkesin temizlemeye üşendiği bal kabağını temizleyip püre yaptık, makarnaya ekledik. Dünyanın en lezzetli makarnası oldu desek yalan olmaz. Gururla sunarız, bal kabaklı makarna tarifi!

Bal Kabaklı Makarna Tarifi

Malzemeler

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 fincan balkabağı püresi

2 su bardağı tavuk suyu

1/4 çay kaşığı toz muskat

1/2 çay kaşığı biber tozu

Bir tutam Arnavut biberi

Taze öğütülmüş karabiber

4 çorba kaşığı krema

1 paket makarna

Tarif

Makarna için büyük bir tencerede su kaynatmaya başlayın. Su kaynadıktan sonra, makarnayı ekleyin ve al dente olana kadar (7-10 dakika arası) kaynatın. Bir kevgir içinde suyunu süzün.

Suyun kaynamasını beklerken, bal kabağı sosunu hazırlayın. Bütün sarımsakları rendeleyin ve bir çorba kaşığı tereyağı ile büyük bir tavaya ekleyin. 1-2 dakika orta ateşte veya sarımsak yumuşayana ve kokusunu salana kadar soteleyin.

Kabak püresini ve tavuk suyunu tavaya ekleyin ve karıştırın. (Tavuk suyunu konserve, pastörize veya bulyon şeklinde de bulabilirsiniz.)

Muskat, acı biber ve bir miktar karabiber ve geri kalan baharatları da ekleyin ve karıştırın. Makarnanın pişmesini beklerken, sosu orta-yüksek ateşe alın ve ara ara karıştırarak kıvam kazanmasını sağlayın. Yaklaşık 10 dakika sürecektir. Makarna ve sos hemen hemen aynı süre içerisinde hazır olacaktır.

Makarnayı kevgire aldıktan sonra bal kabağı sosuna kremayı ekleyin ve karıştırın. Sosu tadın ve gerekirse tuz ekleyin (bu, kullandığınız tavuk suyuna bağlı değişiklik gösterebilir). Son olarak, süzülmüş makarnayı sosun içerisine karıştırın ve servis yapın.

