Hayal kırıklığına uğratan 10 kültürel ve tarihi cazibe merkezi belli oldu

10- Pisa Kulesi, İtalya
9- Louvre Müzesi, Paris
8- Trevi Çeşmesi / Aşk Çeşmesi, Roma
7- İspanyol Merdivenleri, Roma
6- Eyfel Kulesi, Paris
5- Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) heykeli, Kopenhag
4-Moulin Rouge gece kulübü, Paris
3-Manneken Pis (İşeyen Çocuk Heykeli) Bürksel
2-Charlie Kontrol Noktası (Checkpoint Charlie), Berlin
1- Mona Lisa tablosu, Paris
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