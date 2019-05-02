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Hayal kırıklığına uğratan 10 kültürel ve tarihi cazibe merkezi belli oldu

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 02.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bir hava yolu şirketinin yaptığı anket, Avrupa'da turistleri hayal kırıklığına uğratan 10 kültürel ve tarihi cazibe merkezini ortaya çıkardı. İngiliz turistlerin katıldığı ankette Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosu, Avrupa'da turistleri en çok hayal kırıklığına uğratan cazibe merkezi oldu. İşte ilk 10...

Hayal kırıklığına uğratan 10 kültürel ve tarihi cazibe merkezi belli oldu

1
10- Pisa Kulesi, İtalya

2
9- Louvre Müzesi, Paris

3
8- Trevi Çeşmesi / Aşk Çeşmesi, Roma

4
7- İspanyol Merdivenleri, Roma

5
6- Eyfel Kulesi, Paris

6
5- Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) heykeli, Kopenhag

7
4-Moulin Rouge gece kulübü, Paris

8
3-Manneken Pis (İşeyen Çocuk Heykeli) Bürksel

9
2-Charlie Kontrol Noktası (Checkpoint Charlie), Berlin

10
1- Mona Lisa tablosu, Paris

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Anahtar Kelimeler:
paris Mona Lisa tablosu italya

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