Hayal Köseoğlu'dan selülit ve kavga haberlerine bikinili paylaşımla yanıt

Mucize Doktor dizisinin güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu Bodrum'da görüntülendi. Sevgilisi Caner Şahin ve arkadaşlarıyla tatil yapan Hayal Köseoğlu mayolu yakalanınca selülitleriyle gündeme geldi. Aynı zamanda ünlü oyuncunun sevgilisiyle kavga ettikten sonra arkadaşına tokat attığı iddia edildi.

O iddialardan sonra Hayal Köseoğlu bu haberleri ti'ye alan bir video paylaştı.

Bikini paylaşım yapan güzel oyuncu haberler hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda bu sabah müthiş bir hayal gücü barındıran bazı haberler çıkmış; kavgalar, gürültüler, tokatlar, selülitler, alınan kilolar, ayrılıklar, sinirden zıplamalar ajdjkfkf ben de sevenlerim merakta kalmasın diye onlara ufak bir canlandırma yapmak istedim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, LÜTFEN bacağınızda birkaç selülit var diye -HATTA BACAKLARINIZ SELÜLİTLE KAPLI OLSA BİLE- pareoların, havluların arkasına saklanıp köşe bucak kaçmayın, keyfinizi bir gram bile kaçırmayın. Biz kadınları yüzyıllardır tüm dünya zaten sürekli bir şeylerin arkasına saklamaya çalışıyor, bir de bununla uğraşmayalım güzellerim! Mutlu, keyifli, güzel enerjilerle dolu günler diliyorum!"

Hayal Köseoğlu bu açıklamanın ardından sevgilisi Caner Şahin'le de bir pozunu paylaşarak iddialara yanıt verdi.

