MAGAZİN
  4. Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin yine paylaştı! Ayrılmamışlar

Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin yine paylaştı! Ayrılmamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kısa süre önce sevgilisi Caner Şahin ile verdiği pozları paylaşan güzel oyuncu bu pozları silerek dikkat çekmişti. Köseoğlu şimdi de yeni bir poz paylaştı.

Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin yine paylaştı! Ayrılmamışlar

'Mucize Doktor' dizisinde 'Açelya' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Caner Şahin ile bir süredir aşk yaşıyor. İkili, geçtiğimiz günlerde birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından silerek kafaları karıştırdı.

Birbirlerini takip eden çiftin bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalanladı.

2558036_e62277ed622b8c141de7fe189df9c431_640x640

Köseoğlu, sevgilisiyle çekilen karesini "Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Caner Şahin kimdir?Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Caner Şahin kimdir?

Şahin ise aynı pozu, "Oynamayın artık şununla" notuyla takipçileriyle paylaştı. Köseoğlu'nun hayranları bu pozlara yorum yağdırdı ve güzel oyuncuyu eleştirdi. Daha önce benzer pozlarını silip yine paylaşan oyuncuya hayranları "oynamayın" artık diyerek tepki göstermişti. Köseoğlu'nun yaptığı bu yorum da o yorumlara bir gönderme olarak algılandı.

Öte yandan Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de kendisi gibi oyuncu. Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Kartal karakterini canlandıran Caner Şahin 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşadı. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin son olarak Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat verdi. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
'Ermeni Baklavası' dedi Türkler ayağa kalktı'Ermeni Baklavası' dedi Türkler ayağa kalktı
Atiye'deki sevişme sahneleri olay olmuştu! Aşk bombası patladıAtiye'deki sevişme sahneleri olay olmuştu! Aşk bombası patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin, hayal köseoglu, Hayal Köseoğlu sevgilisi, Caner Şahin,

En Çok Okunan Haberler

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Kourtney Kardashian'ın 'Ermeni Baklavası' paylaşımı tepki çekti

'Ermeni Baklavası' dedi Türkler ayağa kalktı

Dilan Çiçek Deniz Atiye'nin yıldızı Metin Akdülger'le aşk yaşıyor!

Atiye'deki sevişme sahneleri olay olmuştu! Aşk bombası patladı

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı ve jüriyi şaşırtan yarışmacı! Tanıdıkları isim çıktı!

O Ses Türkiye'de şaşırtan yarışmacı! Tanıdıkları çıktı

O Ses Türkiye'ye Edanur ile Murat Boz ile düeti damga vurdu! Edanur'un hayali gerçek oldu

O Ses Türkiye'de duygulandıran anlar! En büyük hayali gerçek oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.