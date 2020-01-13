Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin yine paylaştı! Ayrılmamışlar

'Mucize Doktor' dizisinde 'Açelya' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Caner Şahin ile bir süredir aşk yaşıyor. İkili, geçtiğimiz günlerde birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından silerek kafaları karıştırdı.

Birbirlerini takip eden çiftin bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalanladı.

Köseoğlu, sevgilisiyle çekilen karesini "Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Şahin ise aynı pozu, "Oynamayın artık şununla" notuyla takipçileriyle paylaştı. Köseoğlu'nun hayranları bu pozlara yorum yağdırdı ve güzel oyuncuyu eleştirdi. Daha önce benzer pozlarını silip yine paylaşan oyuncuya hayranları "oynamayın" artık diyerek tepki göstermişti. Köseoğlu'nun yaptığı bu yorum da o yorumlara bir gönderme olarak algılandı.

Öte yandan Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geliyor.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de kendisi gibi oyuncu. Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Kartal karakterini canlandıran Caner Şahin 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşadı. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin son olarak Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat verdi. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcu.



