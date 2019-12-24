MAGAZİN

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:25 | Son Güncelleme

Fox TV de yayınlanan fenomen dizi Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Köseoğlu son olarak da sevgilisini paylaştı.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş!

Mucize Doktor adlı dizide Açelya rolünde izlediğimiz Hayal Köseoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Dizide sürekli olarak beyaz önlükle gördüğümüz Hayal Köseoğlu dekolteli paylaşımlarıyla gündem olmuş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Güzel oyuncu şimdi de sevgilisi Caner Şahin ile birlikte pozlarını paylaştı. Paylaşımlarını bir iki kere silip tekrardan paylaşan Köseoğlu takipçilerinin yorumlarını pek umursamadı ve 4. kez silip fotoğrafları tekrar paylaştı.

Capture

Sevgilisiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken güzel oyuncunun sevgilisinden ziyade tercih ettiği tişört gündem oldu. Hayranları oyuncuya yorum yağdırdı ve bu tarz bir tişörtü tercih ettiği için Köseoğlu'nu eleştirdi.

kmkm

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de kendisi gibi oyuncu. Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Kartal karakterini canlandıran Caner Şahin 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşamıştır. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermektedir. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Cinsiyet değiştiriyordu! Son hali olay olduCinsiyet değiştiriyordu! Son hali olay oldu
Sevgilisi için giydi; paylaşımı olay olduSevgilisi için giydi; paylaşımı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor'un Açelya'sı hayal köseoglu Hayal Köseoğlu sevgilisi Caner Şahin

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reynmen fenomen olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

Fenomen olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

Lider Şahin kural bozdu! Didem Soydan paylaşımı

Kural bozdu! Sevgilisini paylaştı

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz: Ameliyatlarım devam ediyor

Cinsiyet değiştiriyordu! Son hali olay oldu

Özge Özpirinçci hayvan desenli tulumuyla beğeni topladı

Sevgilisi için giydi; paylaşımı olay oldu

Şeyma Subaşı'na 'yuva yıktın mı' sorusu! Zeynep Yılmaz'dan imalı yanıt

'Yuva yıktım mı' yanıtına Zeynep Yılmaz'dan imalı mesaj

Hadise göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle, O Ses Türkiye'ye damga vuracak!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.