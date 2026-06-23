Hayalindeki CİMER'i resmedip Türkiye birincisi oldu

İletişim Başkanlığınca tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) Renk Kat" adlı resim yarışmasına katıldı. Akdeniz, yarışma için "Cumhurun izi maarifin ellerinde renklenir" ismini verdiği resim çizdi.

Çizdiği resimle 81 ilden gönderilen 1360 resim arasında Türkiye birinciliği elde eden ve ödülünü 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan alan Akdeniz, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

"BAŞARILARIMI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUM"

Akdeniz, yarışmada birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Duygularını renkler ve çizgilerle ifade ettiğini dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti:

"Her resmimi kelimeleri dökmüş gibi yapıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim alanında kendimi geliştirerek en iyisi olmak istiyorum. Geçmişte ressam Osman Hamdi Bey'in yaptığı gibi milli kültürümüzü tüm dünyaya anlatabileceğim eserler yapmak istiyorum ve ünlü bir ressam olmayı hayal ediyorum. Bunun ilk adımını CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak gerçekleştirdim. Türk halkının isteklerini ve önerilerini özgürce ifade edebildiği CİMER'i küçük ressamların kendi renkleri ve desenleriyle inşa ettiği bir plato olarak görüp resmettim. Duygularımı yansıttığım bu eserle birinci olarak ailemi ve öğretmenlerimi çok mutlu ettim. Bundan sonra disiplinli ve sıkı çalışmaya devam ederek başarılarımı artırmayı hedefliyorum."

"BİZ ONA ÇALIŞKAN ARI DİYORUZ"

Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Saliha Aydemir de Mustafa Sefa'nın yaklaşık iki yıldır kurumun atölyelerinde eğitim aldığını belirtti.

Yarışmaların Mustafa Sefa için eğlenceli bir süreç olduğunu ifade eden Aydemir, "CİMER yarışması için hazırladığı resimde de önce eskizlerini tamamladı. Üç haftalık disiplinli ve sıkı çalışma sonucunda eserini ortaya çıkardı. Eseriyle Türkiye birincisi olarak beni, ailesini ve kurumumuzu onurlandırarak Ankara'dan döndü." diye konuştu.

Mustafa Sefa'nın çalışmalarında renk kullanımının dikkat çekici olduğunu dile getiren Aydemir, şunları söyledi:

"Sefa çalışmalarında özellikle renkleri, parlaklığı, ışığı ve gölgeyi çok iyi kullanıyor. Detaylar onun için çok önemli. Sefa'nın çalışmalarının birçoğunda imza gibi kullandığı bir hayvanı var. Arıları çok seviyor, biz de ona 'çalışkan arı' diyoruz. Sefa, CİMER'i inşa edildiği bir platform olarak çizdi ve birçok ressamın teknolojik imkanlardan nasıl faydalanabileceğine yönelik bir öykü hazırladı. O öyküyü de resmetmiş oldu."

Kaynak: AA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır