Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

JBL kablosuz kulaklık ailesine enteresan bir model daha ekledi. Hepimizin en büyük dertlerinden biri olan şarj sorununa odaklanan JBL, güneş enerjisini kullanmanın yolunu keşfetti ve yeni nesil kablosuz kulaklıklar konusunda çitayı arşa çıkartacak, güneş enerjisi ile hatta aydınlatma ışığı ile bile şarj olan kablosuz kulaklık modelini satışa sundu.

JBL REFLECT ETERNAL GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ŞARJ OLUYOR



JBL Reflect Eternal adındaki yeni nesil Bluetooth kulaklığı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği pek tabii ki güneş enerjisi ile şarj olması. Bunun için Reflect Eternal’ın kafa bandına bir dizi güneş paneli yerleştiren JBL, kulaklıkların günde 2,5 saat aydınlık yüzü görmesinin neredeyse sınırsız bir kulaklık kullanımı için yeterli olabileceğini söylemekte. Hatta bunun için güneş ışığı da şart değil. Reflect Eternal, mekanlardaki aydınlatmalardan dahi kendini şarj edebiliyor. Böylece sınırsız bir kullanım ömrü ve kablo derdi olmadan gerçek bir kablosuz kulaklık kullanımı vadediyor. Eğer çok isterseniz de veya işiniz acil ise dahili USB girişinde de cihaz şarj edilebiliyor.