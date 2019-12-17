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Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Ses sistemleri üreten JBL, güneş enerjisi ile çalışan ve bu yönüyle ek hiçbir şarja gerek duymayan yeni tam kablosuz kulaklığı JBL Reflect Eternal’ın duyurusunu gerçekleştirdi. JBL’in dediğine göre Reflect Eternal, mekan aydınlatmalarından dahi şarj olabiliyor.

Hayaller gerçek oldu: JBL şarj derdini bitiren kulaklık üretti! İşte özellikleri, fiyatı

JBL kablosuz kulaklık ailesine enteresan bir model daha ekledi. Hepimizin en büyük dertlerinden biri olan şarj sorununa odaklanan JBL, güneş enerjisini kullanmanın yolunu keşfetti ve yeni nesil kablosuz kulaklıklar konusunda çitayı arşa çıkartacak, güneş enerjisi ile hatta aydınlatma ışığı ile bile şarj olan kablosuz kulaklık modelini satışa sundu.

JBL REFLECT ETERNAL GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ŞARJ OLUYOR

JBL Reflect Eternal adındaki yeni nesil Bluetooth kulaklığı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği pek tabii ki güneş enerjisi ile şarj olması. Bunun için Reflect Eternal’ın kafa bandına bir dizi güneş paneli yerleştiren JBL, kulaklıkların günde 2,5 saat aydınlık yüzü görmesinin neredeyse sınırsız bir kulaklık kullanımı için yeterli olabileceğini söylemekte. Hatta bunun için güneş ışığı da şart değil. Reflect Eternal, mekanlardaki aydınlatmalardan dahi kendini şarj edebiliyor. Böylece sınırsız bir kullanım ömrü ve kablo derdi olmadan gerçek bir kablosuz kulaklık kullanımı vadediyor. Eğer çok isterseniz de veya işiniz acil ise dahili USB girişinde de cihaz şarj edilebiliyor.

JBL REFLECT ETERNAL ÖZELLİKLERİ

Reflect Eternal’ın özellikleri arasında sadece bunlar yok tabii ki. Kablosuz kulaklık, Google Assistant ve Alexa desteğine sahip. Ayrıca, 40 mm’lik sürücülere ev sahipliği yapan Reflect Eternal, IPX4 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor. Bunların dışında ise kulaklık en son bağlantı teknolojisi BlueTooth 5.0’ı kullanmakta. Solar şarj yetenekleri dışında Reflect Eternal, diğer tüm özellikleriyle de diğer hiçbir kulaklıktan farksız değil, hatta fazlası var.

JBL REFLECT ETERNAL FİYATI

Reflect Eternal’ın fiyatı 99 dolar olarak belirlendi. Ancak kulaklığı raflardan satın almak mümkün değil. Kulaklık şimdilik sadece IndieGoGo üzerinden ön siparişe açıldı. Kulaklığın tam anlamıyla piyasaya çıkacağı tarih ise Ekim 2020. Sahip olduğu özelliklere göre -ki özellikle güneş enerjisi ile şarj olmasıyla- 99 dolar bu kulaklık için gayet alınabilir bir fiyat.

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