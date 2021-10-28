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Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

28.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile akıllara kazınan Yıldız Asyalı, bakın şimdi ne yapıyor?

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Kerem Kupacı ile partner olan güzel oyuncu Yıldız Asyalı, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

2015 yılında Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı'nın bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı olmuştu. Asyalı, Vatansever'den 2017 yılında boşandı.

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Yıldız Asyalı, 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile dünyaevine girdi ancak çift, 2 ay sonra ayrıldı. Asyalı, sürpriz ayrılık için ''Resmi nikahımız yoktu, sadece düğün yapmıştık'' açıklaması yapmıştı.

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

En son Mucize Doktor dizisine 'Sibel' karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Yıldız Asyalı, kendisine yeni bir kariyer çizdi.

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Küçük yaşlardan beri müzikallerde sahneye çıkan Asyalı, çok iyi düzeyde keman ve piyano çalıyor.

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Müzisyenlik yapmaya başlayan Asyalı, çeşitli mekanlarda sahne alıyor.

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

26 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Yıldız Asyalı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda yer alan Asyalı, 15 yaşına kadar birçok müzikalde sahneye çıktı.

Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Güzelliğiyle dikkat çeken Asyalı, dizi ve filmlerde rol almaya başladı. Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi projelerde yer alan oyuncunun çıkış noktası Hayat Bilgisi dizisi oldu.

Yıldız Asyalı'nın oynadığı dizi ve filmler:

1998-2001 Eyvah Babam
Eyvah Kızım Büyüdü
2001 Çifte Bela
2002 Yıldızların Altında
2003-2006 Hayat Bilgisi
2004 Avrupa Yakası
2006 Daha Neler
Aşkın Dansı - Sevgi Emektir
Şarkılar Susmasın
2007 Yasak Elma
Şöhret Okulu
2008 Pulsar
2009-2010 Kahve Bahane
Adab-ı Muaşeret
2011 Akasya Durağı
2014 Asayiş Berkemal
2016 Hayat Bazen Tatlıdır
2017-2019 Elif
2020 Mucize Doktor


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Yıldız Asyalı
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