Hayat Bilgisi dizisinin Rüya'sı Yıldız Asyalı mesleği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Kerem Kupacı ile partner olan güzel oyuncu Yıldız Asyalı, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

2015 yılında Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı'nın bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı olmuştu. Asyalı, Vatansever'den 2017 yılında boşandı.

Yıldız Asyalı, 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile dünyaevine girdi ancak çift, 2 ay sonra ayrıldı. Asyalı, sürpriz ayrılık için ''Resmi nikahımız yoktu, sadece düğün yapmıştık'' açıklaması yapmıştı.

En son Mucize Doktor dizisine 'Sibel' karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Yıldız Asyalı, kendisine yeni bir kariyer çizdi.

Küçük yaşlardan beri müzikallerde sahneye çıkan Asyalı, çok iyi düzeyde keman ve piyano çalıyor.

Müzisyenlik yapmaya başlayan Asyalı, çeşitli mekanlarda sahne alıyor.

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

26 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Yıldız Asyalı, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda yer alan Asyalı, 15 yaşına kadar birçok müzikalde sahneye çıktı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Asyalı, dizi ve filmlerde rol almaya başladı. Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi projelerde yer alan oyuncunun çıkış noktası Hayat Bilgisi dizisi oldu.

Yıldız Asyalı'nın oynadığı dizi ve filmler:

1998-2001 Eyvah Babam

Eyvah Kızım Büyüdü

2001 Çifte Bela

2002 Yıldızların Altında

2003-2006 Hayat Bilgisi

2004 Avrupa Yakası

2006 Daha Neler

Aşkın Dansı - Sevgi Emektir

Şarkılar Susmasın

2007 Yasak Elma

Şöhret Okulu

2008 Pulsar

2009-2010 Kahve Bahane

Adab-ı Muaşeret

2011 Akasya Durağı

2014 Asayiş Berkemal

2016 Hayat Bazen Tatlıdır

2017-2019 Elif

2020 Mucize Doktor



