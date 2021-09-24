Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

Başrollerini Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin paylaştığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Efsane dizide Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı. İşte Yeliz Doğramacılar'ın son hali:

2009 yılında Nevzat Arman ile dünyaevine giren Yeliz Doğramacılar'ın, Ömer ve Mehmet adında iki oğlu var.

Doğramacılar, hayatından kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

EVLENİP ADANA'YA YERLEŞTİ

Ünlü oyuncu, evlendikten sonra eşinin memleketi olan Adana'ya yerleşti. Doğramacılar, ilk etapta şehirdeki kültür-sanat etkinliklerinin kısıtlı olması nedeniyle zorlandığını ancak sonra alıştığını şu sözlerle ifade etmişti: Şimdi Adana'dan inanılmaz memnunum. Ama galiba biraz fazla ait oldum. Beni herkes Adanalı biliyor! Şimdilerde Nevzat bana soruyor, 'Yeliz, onu nasıl yapalım? Bunu nerede yaparım? Sen bilirsin, şu işi sen halleder misin?' diye…

''KİM OLMAK İSTERSEN O OLABİLİYORSUN''

Yakın zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterini canlandıran oyuncu, oyunculuk tanımını şu sözlerle yapmıştı: Kim olmak istersen, o olabiliyorsun. Yoktan var ediyorsun, kendinden olmayan birini yaratıyorsun. Ama hepimizin içinde olan birine hayat veriyorsun ve insanlar ona inanıyor. Seviyor ya da sevmiyor. Kızıyor, küfrediyor ya da bayılıyor. Bence kendi içinden yüzlerce kişi çıkartmak müthiş bir duygu!

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar, 14 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Show TV'de sunuculuk yaparak dikkat çeken Doğramacılar, ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Gurbetçiler dizisi ile yaşadı. Doğramacılar sonrasında birçok projede yer aldı.

YELİZ DOĞRAMACININ YER ALDIĞI PROJELER

1996 - Gurbetçiler

2001 - Ruhsar

2001 - Savunma

2002 - Koçum Benim

2003 - Hürrem Sultan

2002 - En Son Babalar Duyar

2003 - Hayat Bilgisi

2005 - Kale İçi

2005 - Alanya Almanya

2007 - Ertelenmiş Hayatlar

2011 - Muhteşem Yüzyıl

2013 - Görüş Günü Kadınları

2018 - Bir Zamanlar Çukurova



