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Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

24.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Didem karakteriyle tanınan Yeliz Doğramacılar, yıllar içindeki değişimiyle hayrete düşürdü.

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

Başrollerini Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin paylaştığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Efsane dizide Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı. İşte Yeliz Doğramacılar'ın son hali:

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

2009 yılında Nevzat Arman ile dünyaevine giren Yeliz Doğramacılar'ın, Ömer ve Mehmet adında iki oğlu var.

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

Doğramacılar, hayatından kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

EVLENİP ADANA'YA YERLEŞTİ

Ünlü oyuncu, evlendikten sonra eşinin memleketi olan Adana'ya yerleşti. Doğramacılar, ilk etapta şehirdeki kültür-sanat etkinliklerinin kısıtlı olması nedeniyle zorlandığını ancak sonra alıştığını şu sözlerle ifade etmişti: Şimdi Adana'dan inanılmaz memnunum. Ama galiba biraz fazla ait oldum. Beni herkes Adanalı biliyor! Şimdilerde Nevzat bana soruyor, 'Yeliz, onu nasıl yapalım? Bunu nerede yaparım? Sen bilirsin, şu işi sen halleder misin?' diye…

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

''KİM OLMAK İSTERSEN O OLABİLİYORSUN''

Yakın zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterini canlandıran oyuncu, oyunculuk tanımını şu sözlerle yapmıştı: Kim olmak istersen, o olabiliyorsun. Yoktan var ediyorsun, kendinden olmayan birini yaratıyorsun. Ama hepimizin içinde olan birine hayat veriyorsun ve insanlar ona inanıyor. Seviyor ya da sevmiyor. Kızıyor, küfrediyor ya da bayılıyor. Bence kendi içinden yüzlerce kişi çıkartmak müthiş bir duygu!

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar, 14 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Show TV'de sunuculuk yaparak dikkat çeken Doğramacılar, ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Gurbetçiler dizisi ile yaşadı. Doğramacılar sonrasında birçok projede yer aldı.

Hayat Bilgisi'nin Alamancı Didem'i son haliyle ağızları açık bıraktı!

YELİZ DOĞRAMACININ YER ALDIĞI PROJELER

1996 - Gurbetçiler
2001 - Ruhsar
2001 - Savunma
2002 - Koçum Benim
2003 - Hürrem Sultan
2002 - En Son Babalar Duyar
2003 - Hayat Bilgisi
2005 - Kale İçi
2005 - Alanya Almanya
2007 - Ertelenmiş Hayatlar
2011 - Muhteşem Yüzyıl
2013 - Görüş Günü Kadınları
2018 - Bir Zamanlar Çukurova


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