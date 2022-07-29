Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Yayınlandığı dönem ekranın en çok izlenen yapımlarından olan ve Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi pek çok ismin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem oldukça ses getirmişti. Gençlik dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat sürüyor.

HAYAT BİLGİSİ'NİN ALMANYALI DİDEM'İ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

2009 senesinde Nevzat Arman ile hayatını birleştiren Yeliz Doğramacılar'ın şimdilerde Ömer ve Mehmet isminde iki oğlu bulunuyor.

Ünlü oyuncu hayatından kesitleri ve çekildiği fotoğrafları sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Doğramacılar, ayrıca evlendikten sonra Adana'ya yerleşti. Eşinin memleketinde yaşama kararı alan isim, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olan ve ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Gurbetçiler dizisi ile yaşayan ismin değişimi görenleri şaşırttı.

İşte Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali...



