Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın son haline yorum yağdı! 'Doğal halin güzeldi'

Perran Kutman, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar daha sonra pek çok dizide yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de dikkat çeken ünlü isim son halini paylaştı. Yeliz Doğramacılar'ın fotoğrafına yorum yağdı.

Yeliz Doğramacılar'ın son halini görenler fotoğrafta çok fazla filtre olduğunu söyledi.

Güzle oyuncunun değişimine "Neden bunu kendinize yaptınız?", "Doğal halin iyiydi", "Bu siz değilsiniz ki" yorumları yağdı.