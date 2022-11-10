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Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın son haline yorum yağdı! 'Doğal halin güzeldi'

10.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi'nde Didem karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Bir hayli değişime uğrayan Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’i Yeliz Doğramacılar’ı görenler "Doğal halin güzeldi" yorumlarında bulundu.

Hayat Bilgisi’nin Almanyalı Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın son haline yorum yağdı! 'Doğal halin güzeldi'

Perran Kutman, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar daha sonra pek çok dizide yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de dikkat çeken ünlü isim son halini paylaştı. Yeliz Doğramacılar'ın fotoğrafına yorum yağdı.

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Yeliz Doğramacılar'ın son halini görenler fotoğrafta çok fazla filtre olduğunu söyledi.

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Güzle oyuncunun değişimine "Neden bunu kendinize yaptınız?", "Doğal halin iyiydi", "Bu siz değilsiniz ki" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Doğramacılar hayat bilgisi

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