Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si saçlarını üçe vurdurmuştu! İpek Erdem'in beğenilen yeni imajı

Bir süredir ekrandan uzak olsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendini unutturmayan İpek Erdem yeni pozuyla beğeni topladı. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem daha önce saçlarını kısacık kestirip tanınmaz hale gelmişti.

İpek Erdem'in '3 numara' saçları takipçileri tarafından beğenilmemiş bazı takipçiler ise ünlü oyuncuyu hasta sanmıştı. İpek Erdem bunun üzerine "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

Saç rengini de sık sık değiştiren Hayat Bilgisi'nin Barbi'si eski haline döndü. Ayna karşısında yeni imajıyla poz veren İpek Erdem'e beğeni yağdı.



