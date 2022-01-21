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Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si saçlarını üçe vurdurmuştu! İpek Erdem'in beğenilen yeni imajı

21.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncular yıllar geçmesine rağmen merak konusu oluyor. Kimisi sosyal medyayı aktif kullanırken kimisi gözlerden uzak yaşıyor. Dizide Barbi Gamze rolünü canlandıran İpek Erdem de Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Saç stilini sık sık değiştiren Erdem'in yeni imajı beğeni topladı.

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si saçlarını üçe vurdurmuştu! İpek Erdem'in beğenilen yeni imajı

Bir süredir ekrandan uzak olsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendini unutturmayan İpek Erdem yeni pozuyla beğeni topladı. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem daha önce saçlarını kısacık kestirip tanınmaz hale gelmişti.

İpek Erdem'in '3 numara' saçları takipçileri tarafından beğenilmemiş bazı takipçiler ise ünlü oyuncuyu hasta sanmıştı. İpek Erdem bunun üzerine "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

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Saç rengini de sık sık değiştiren Hayat Bilgisi'nin Barbi'si eski haline döndü. Ayna karşısında yeni imajıyla poz veren İpek Erdem'e beğeni yağdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Barby gitmiş Fredy gelmiş
ipek hanımın bir dizisi var ikinci sezonda oynadı blu tv de yayınlandı çıplak diye o diziyi kendisine hiç yakıştıramadım dogrusu
Vay be ne günlerdi. beni şimdi 20 sene geriye götürdü bu haber

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