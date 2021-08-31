Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin inanılmaz değişimi

Hayfa Safi, 13 Şubat 2003 - 16 Haziran 2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi adlı dizide canlandırdığı Beton Ayşe karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi, söz konusu dizide Kerem Kupacı, Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Yeliz Doğramacılar, Ümit Erdim gibi isimlerle birlikte çalışmıştı.

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Hayfa Safi, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Beton Ayşe" rolü ile hafızalara kazındı. Safi, 137 bölümün ardından 16 Haziran 2006'da final yapan Hayat Bilgisi dizisinin ardından birkaç projede daha yer aldı. Ancak Safi'nin Hayat Bilgisi'nden sonra yer aldığı projeler pek uzun sürmedi.

Hayat Bilgisi'nden sonra Kızlar Yurdu dizisinde yer alan Safi, Hayat Bilgisi'nin oyuncu kadrosuna tesadüfen dahil olduğunu ifade etmişti. Hayatının aşkıyla tanışan ve oyunculuktan sonra bambaşka bir alana yönelen Hayfa Safi, hayvanları korumak ve kurtarmak için çalışmalara başlamış.

HAYFA SAFİ KİMDİR?

1978 Beyrut doğumlu Hayfa Safi 43 yaşında. Henüz 1 yaşında iken ailesi ile İstanbul'a taşınan Safi, 3 çocuklu ailenin en küçüğü. Safi babasını trafik kazasında kaybetti. Şişli Lisesini bitiren Safi, 1994'te Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı.



