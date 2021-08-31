MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin inanılmaz değişimi

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin inanılmaz değişimi

31.08.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayfa Safi, Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan "Hayat Bilgisi"nde "Beton Ayşe" rolünü canlandırmıştı. Hayat Bilgisi, final yaptıktan sonra da dönem dönem ekranlarda yayınlanmaya devam etti. Bir zamanlara damga vuran dizinin oyuncuları seyirciler tarafından son zamanlarda takip edilir oldu. İşte ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin değişimi!

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin inanılmaz değişimi

Hayfa Safi, 13 Şubat 2003 - 16 Haziran 2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi adlı dizide canlandırdığı Beton Ayşe karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi, söz konusu dizide Kerem Kupacı, Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Yeliz Doğramacılar, Ümit Erdim gibi isimlerle birlikte çalışmıştı.

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin inanılmaz değişimi

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Hayfa Safi, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Beton Ayşe" rolü ile hafızalara kazındı. Safi, 137 bölümün ardından 16 Haziran 2006'da final yapan Hayat Bilgisi dizisinin ardından birkaç projede daha yer aldı. Ancak Safi'nin Hayat Bilgisi'nden sonra yer aldığı projeler pek uzun sürmedi.

Hayat Bilgisi'nden sonra Kızlar Yurdu dizisinde yer alan Safi, Hayat Bilgisi'nin oyuncu kadrosuna tesadüfen dahil olduğunu ifade etmişti. Hayatının aşkıyla tanışan ve oyunculuktan sonra bambaşka bir alana yönelen Hayfa Safi, hayvanları korumak ve kurtarmak için çalışmalara başlamış.

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Hayfa Safi'nin inanılmaz değişimi

HAYFA SAFİ KİMDİR?

1978 Beyrut doğumlu Hayfa Safi 43 yaşında. Henüz 1 yaşında iken ailesi ile İstanbul'a taşınan Safi, 3 çocuklu ailenin en küçüğü. Safi babasını trafik kazasında kaybetti. Şişli Lisesini bitiren Safi, 1994'te Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okuduDevlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu
Anahtar Kelimeler:
Perran Kutman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

İddialı dizi için final kararı verildi

İddialı dizi için final kararı verildi

Olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

Olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.