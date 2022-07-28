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Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu! Değişimini görenler gözlerine inanamadı....

28.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe lakaplı karakteri değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem herkesin izlediği Hayat Bilgisi dizisinde Beton Ayşe karakterini canlandıran Hayfa Safi, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. İşte Hayfa Safi'nin yıllar içindeki değişimi...

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu! Değişimini görenler gözlerine inanamadı....

Kadrosunda Kerem Kupacı, Perran Kutman, Gökçe Bahadır, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle takip edilen bir dizi oldu. Hala ara ara gündeme gelen dizinin, oyuncularının değişimleri izleyenler tarafından merak ediliyor.

SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dizide hayat verdiği Beton Ayşe karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Hayfa Safi, son haliyle dikkat çekti.

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Dizinin bitmesinden yıllar geçmesine rağmen değişimiyle dikkat çeken Hayfa Safi, değişimiyle resmen olay yarattı

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İşte Hayfa Safi'nin merak edilen son hali;

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Hayfa Sayfi Tulun 1978'de Beyrut'ta doğdu. Henüz 1 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını Trafik kazasında kaybetti.

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Şişli Lisesi mezunu olan oyuncu, 1994 yılında kurdukları Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı. Diziye katılma hikayesini "Uzun yıllar aynı gurupla çalışmalar yaptık. Amatör tiyatrolar, çocuk tiyatroları, Şehir Tiyatrosunda TAL (Tiyatro Araştırma Laboratuvarı) görev aldım. Ayla-Beklan Algan hocalarımızla çalışmalara katıldım. Sonra Hayat Bilgisi oldu." şeklinde anlattı.

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2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı.

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Uzun yıllar ekranlarda yer almayan Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi.

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Hayatını sokak hayvanlarına adayan Hayfa Safi, sosyal medyada da epey aktif.

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