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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

03.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu Gani Müjde, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği Hayat Bilgisi dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz projelerinden biri. Dizide canlandırdığı 'Kikirik' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Kerem Kupacı, İpek Erdem, Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu. Dizinin sevilen karakteri Kikirik'e hayat veren ünlü oyuncu Çisil Oral'ı bir de şimdi görün.

1979 yılında dünyaya gelen Çisil Oral, Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Hayat Bilgisi dizisi sona erdikten sonra bir süre ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, radyo programcılığı yaptı.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Şimdilerde TV8 buçuk kanalında sunuculuk yapan Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Sosyal medyada aktif olan Çisil Oral'ın Instagram paylaşımlarına yorum yağıyor.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Oral'ın pozlarına, ''Evrime kafa atmış'', ''Resmen afet olmuş'' ve ''10 numara değişim'' gibi yorumlar yapılıyor.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

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