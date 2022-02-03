Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle hayrete düşürdü! ''Resmen afet olmuş''

Kerem Kupacı, İpek Erdem, Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu. Dizinin sevilen karakteri Kikirik'e hayat veren ünlü oyuncu Çisil Oral'ı bir de şimdi görün.

1979 yılında dünyaya gelen Çisil Oral, Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Hayat Bilgisi dizisi sona erdikten sonra bir süre ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, radyo programcılığı yaptı.

Şimdilerde TV8 buçuk kanalında sunuculuk yapan Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Sosyal medyada aktif olan Çisil Oral'ın Instagram paylaşımlarına yorum yağıyor.

Oral'ın pozlarına, ''Evrime kafa atmış'', ''Resmen afet olmuş'' ve ''10 numara değişim'' gibi yorumlar yapılıyor.





