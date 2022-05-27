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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı! "Çok değişmişsin"

27.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Hayat Bilgisi 7'den 77'ye herkesin ilgiyle takip ettiği bir diziydi. Dizinin final yapmasının ardından yıllar geçmesine rağmen oyuncuları gündem olmaya devam ediyor. Bu unutulmaz oyunculardan biri de Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik rolünü oynayan Çisil Oral...

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı! "Çok değişmişsin"

Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik rolünü canlandırarak seyircilerin kalbinde yer edinen Çisil Oral, yıllar içerisindeki değişimiyle uzun bir süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

ÇİSİL ORAL PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTTI

Bir zamanların unutulmaz oyuncularından biri olan Çisil Oral şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

Baştan aşağı değişen Çisil Oral'ın pozuna, "Çocukluğumuzun Kikirik'i", "Çok değişmişsin" gibi yorumlar geldi.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

1979 doğumlu 43 yaşındaki Oral, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitimini aldı.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Çisil Oral, değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

İşte Çisil Oral'ın Instagram pozları...

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı!


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