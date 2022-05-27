Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral paylaşımıyla şaşırttı! "Çok değişmişsin"

Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik rolünü canlandırarak seyircilerin kalbinde yer edinen Çisil Oral, yıllar içerisindeki değişimiyle uzun bir süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

ÇİSİL ORAL PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTTI

Bir zamanların unutulmaz oyuncularından biri olan Çisil Oral şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Baştan aşağı değişen Çisil Oral'ın pozuna, "Çocukluğumuzun Kikirik'i", "Çok değişmişsin" gibi yorumlar geldi.

1979 doğumlu 43 yaşındaki Oral, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde eğitimini aldı.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Çisil Oral, değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

İşte Çisil Oral'ın Instagram pozları...



