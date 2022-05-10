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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ı görenler tanıyamadı! Son haliyle herkesi şaşkına çevirdi

10.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterine hayat veren Serhan Arslan son haliyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde Kopil karakterini canlandırarak milyonların tanıdığı bir isim halin gelen Serhan Arslan'ın değişimi şoka uğrattı.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ı görenler tanıyamadı! Son haliyle herkesi şaşkına çevirdi

2000'li yıllara damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterini canlandıran Serhan Arslan'ın son hali merak edilmeye başlandı. Dizide komik ve muzip bir karakteri canlandıran Serhan Arslan, son haliyle şaşkınlık yarattı. Başarılı oyuncunun değişimini gören birçok kişi ise adeta gözlerine inanamadı.

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Hayat Bilgisi dizisinde yer alan genç oyuncuların değişimleri hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bu isimlerden biriside dizide Kopil karakterine hayat veren Serhan Arslan oldu.

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Muzip ve eğlenceli karakteriyle diziye damga vuran Serhan Arslan'ın son halini görenler adeta şaşkınlık geçirdi.

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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti.

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SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hayat Bilgisi'nin yıldızı Serhan Arslan, önceki gün Nişantaşı'nda moda tasarımcısı sevgilisi Nazlı Ceren Köksal ile görüntülendi.

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Oyunculuk kariyerine dair konuşan Arslan’ın, “Özge Borak’ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi çekiyoruz. Dijital platformda yayınlanacak" açıklamasını yaptı.

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İşte Hayat Bilgisi dizisinin yıldızı Kopil'in değişimi;

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Serhan Arslan
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