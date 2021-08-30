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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel, son haliyle 'Yok artık' dedirtti

30.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi’nde komik gülüşüyle hafızalara kazınan, dizinin Ortega’sı Paşhan Yılmazel’in o eski halinden eser kalmadı. Bir döneme damgasını vuran ve genç kızların sevgilisi haline gelen Yılmazel, çok değişti.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel, son haliyle 'Yok artık' dedirtti

Türk televizyonlarının en çok sevilen dizileri arasında yerini alan, eski bölümleri yayımlandığında hala izlenmeye devam eden Hayat Bilgisi, karakterleriyle de konuşulmaya devam ediyor. O dönem adeta genç kızların sevgilisi haline gelen dizinin Ortega’sı Paşhan Yılmazel son haliyle görenleri şaşırttı.

HAYAT BİLGİSİ’NİN ORTEGA’SI PAŞHAN YILMAZEL SON HALİ

Hayat Bilgisi ekranlarda boy gösterdiği dönemde Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen, bıçkın delikanlı rolünün hakkını veren dizinin Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel çok değişti. Dizideki kilolarını vererek bambaşka biri haline gelen oyuncuyu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Yılmazel’in son hali:

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel, son haliyle 'Yok artık' dedirtti

PAŞHAN YILMAZEL KİMDİR?

Paşhan Yılmazel 31 Mart 1982 Berlin doğumludur. Ailesiyle birlikte 1985 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Aslen Batı Trakyalıdır. İlk olarak Zeytinburnu Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu'unda okumuştur. Ardından İhsan Mermerci Lisesi'ni bitirmiş ve Haliç Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ardından Akademi İstanbul'da da Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmiştir. İlk büyük oyunculuk tecrübesini Hayat Bilgisi'nde Ortega rolüyle kazanmıştır. Bu dizide oynamaya başlayana kadar birçok dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. Hayat Bilgisi'nde 4 sezon düzenli oynadıktan sonra dizinin son sezonki reyting kaybının ardında final kararı alıp 16 Haziran 2006'da bitmesiyle yeni projelerde şansını denemiştir.
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel, son haliyle 'Yok artık' dedirtti

Başrollerini Cem Davran ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Deli Dolu adlı dizisinde ana karakterlerden Metin karakterini canlandırmaya başlasa da dizinin tutmaması ve bir süre sonra ortadan kaybolmasıyla oyuncu boşta kalmıştır. Bir sene sonra baş rolünü Doğa Rutkay ile paylaştığı Şölen dizisinde Murat rolünü canlandırmıştır. İlk başlarda dizi başarılı olsa da zamanla tutunamamış ve aynı sene içinde bitmiştir.

Tutmayan bir Cem Davran, Alp Kırşan, Merve Sevi, Enise Kütük ile beraber başrol oynadığı Hayat Güzeldir'de Cem Davran'ın oğlunu oynamıştır. Güzel bir konu ve kurgu sahibi dizi ne yazık ki uzun sürmemiş ve aynı seneden ötesine geçmemiştir. Aynı senenin başında Doktorlar dizisinde önemli karakterlerden Dr. Ahmet'i son derece başarılı oynamıştır.

Doktorlar'da başarılı olmasına rağmen dizinin artık 3.sezonuna gelmiş ve fazlasıyla oyuncu değişimi yaşamış olmasından dolayı yaşadığı ekonomik kriz ve anlaşmazlıklarla anlamsız ve çok kesik bir finalle eleştiri yağmurunu tutularak dizi sezon ortası ekranlara veda etmiştir. Son olarak 2009 yılında Adanalı dizisinde yaklaşık 3 ay oynamış ve konuk olarak Maraz Ali (Mehmet Akif Alakurt) karakterinin yancılarından Dr. Gürcan'ı canlandırmıştır. Son olarak BKM yapımı Tutar mı Tutar dizisinde başrol Cemal rolüyle ekranlarda görülmüştür.

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Paşhan Yılmazel
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