Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su geçmişe götürdü! Son hali gündem oldu

Bir ayağı Londra'da olan Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu Kerem'i Kerem Kupacı sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Son olarak dizideki rol arkadaşları Ümit Erdim ve Paşhan Yılmazel ile eski bir fotoğrafını paylaşan Kerem Kupacı'nın paylaşımına "Ah o eski günler" yorumları yağdı.

Online tiyatro eğitimi veren oyuncu, Türkiye ve İngiltere'den öğrencilerle zaman geçiriyor. Kerem Kupacı dolar kuruyla ilgili de bir paylaşım yaparak "Saygı ve düzen içinde yürüttüğümüz ve kamuoyunun da uzun zamandır takip ettiği döviz hanımla ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız, kendisinin Allah her türlü cezasını versin" yorumunda bulunmuştu.

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu Kerem'i son haliyle takipçilerinin ilgisini çekti. Kerem Kupacı'ya "Yaşlanmışsın abi" yorumları yağdı.



