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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su geçmişe götürdü! Son hali gündem oldu

20.01.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı o dönem birlikte rol aldığı Ümit Erdim ve Paşhan Yılmazel ile bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Kupacı'nın paylaşımına beğeni yağarken ünlü oyuncunun son hali de gözlerden kaçmadı.

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su geçmişe götürdü! Son hali gündem oldu

Bir ayağı Londra'da olan Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu Kerem'i Kerem Kupacı sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Son olarak dizideki rol arkadaşları Ümit Erdim ve Paşhan Yılmazel ile eski bir fotoğrafını paylaşan Kerem Kupacı'nın paylaşımına "Ah o eski günler" yorumları yağdı.

Online tiyatro eğitimi veren oyuncu, Türkiye ve İngiltere'den öğrencilerle zaman geçiriyor. Kerem Kupacı dolar kuruyla ilgili de bir paylaşım yaparak "Saygı ve düzen içinde yürüttüğümüz ve kamuoyunun da uzun zamandır takip ettiği döviz hanımla ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız, kendisinin Allah her türlü cezasını versin" yorumunda bulunmuştu.

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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu Kerem'i son haliyle takipçilerinin ilgisini çekti. Kerem Kupacı'ya "Yaşlanmışsın abi" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Paşhan Yılmazel Ümit Erdim
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