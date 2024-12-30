Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı oyunculuğu bıraktı orada ortaya çıktı! Kısacık saçlarıyla dikkat çekti

MYNET DETAY-2000'li yılların başında büyük ilgi gören Hayat Bilgisi dizisi, kadrosunda yer alan ünlü isimlerle hafızalarda yer etti. Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi yetenekli oyuncuların bir araya geldiği dizide Rüya karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, uzun yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Hayat Bilgisi'ndeki başarılı performansının ardından, Yıldız Asyalı, Avrupa Yakası ve Pulsar gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak 2020 yılından sonra televizyon projelerinden uzak duran Asyalı, kariyerini tamamen müziğe yöneltti.

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Özay'ın sahnesinde keman çalarken görüntülenen Yıldız Asyalı, değişimiyle dikkat çekti. Kısa sarı saçlarıyla dikkat çeken Yıldız Asyalı, zaman zaman sosyal medya hesabından şarkı söylediği anları da takipçileriyle paylaşıyor.

ARDA KURAL'DAN İTİRAF

Bir dönem Arda Kural ile birlikte olan Yıldız Asyalı için Kural, "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar" itirafında bulunmuştu.