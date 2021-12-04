Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Süzme' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kaan Yılmaz, son haliyle şaşırttı.
1984 yılında İstanbul'da doğan Kaan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okudu. Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde eğitim alan Yılmaz, 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde rol alarak, oyunculuğa adım attı.
Ardından Kadın İsterse, Acemi Cadı, Çakıl Taşları, Şubat ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi projelerde rol alan Yılmaz, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. En son 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle ekranda yer alan oyuncu, şimdilerde müzikle ilgileniyor.
YouTube'da müzik çalışmalarını paylaşan Yılmaz, sesiyle sevenlerini büyülüyor. İşte Kaan Yılmaz'ın son hali:
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