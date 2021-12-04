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  4. Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

04.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Süzme' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kaan Yılmaz, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Süzme' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kaan Yılmaz, son haliyle şaşırttı.

1984 yılında İstanbul'da doğan Kaan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okudu. Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde eğitim alan Yılmaz, 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde rol alarak, oyunculuğa adım attı.

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

Ardından Kadın İsterse, Acemi Cadı, Çakıl Taşları, Şubat ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi projelerde rol alan Yılmaz, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. En son 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle ekranda yer alan oyuncu, şimdilerde müzikle ilgileniyor.

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

YouTube'da müzik çalışmalarını paylaşan Yılmaz, sesiyle sevenlerini büyülüyor. İşte Kaan Yılmaz'ın son hali:

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz değişimiyle şaşkına çevirdi!


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