Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz tanınmaz halde! Karizmasıyla yakıp geçiyor!

Oyunculukta tanınırlılığını Hayat Bilgisi dizisinde Süzme rolü ile yakalayan Kaan Yılmaz, daha sonra rol aldığı Acemi Cadı dizisinde Toygar karakteri ile çok konuşuldu. Ekranlarda pek görünmese tiyatro sahnelerinin tozunu attıran Yılmaz, karizmasıyla da sosyal medyayı yıkıp geçiyor. İşte Hayat Bilgisi’nin Süzme’si Kaan
36 yaşındaki oyuncu Kaan Yılmaz’ın son halini görenler, dizinin Süzme’si olduğuna inanmakta güçlük çekti. Dizide gözlükleri ve alnına yapışan saçlarıyla hatırladığımız Süzme karakteri, hep kandırılıyordu. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kaan Yılmaz, Radyoroll adlı grubuyla müzik yapıyor. Ayrıca oyunculuğa daha çok tiyatro sahnelerinde devam ediyor.
Kaan Yılmaz’ın son hali görenleri şaşırttı. 36 yaşına giren oyuncuyu görenler Hayat Bilgisi’nde Süzme rolünü oynayan kişiyle aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Kaan Yılmaz’ın son hali…
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş ve Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde eğitim almıştır. 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisindeki canlandırdığı ''süzme'' rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. TRT Çocuk kanalında Haberin Olsun isimli programı sunmuş ve ardından TRT Okul kanalında yayımlanmış olan Kelimelik adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir. Günümüzde oyunculuk ve sunuculuk dışında, Özgür Gezgin ile birlikte 2012 yılında kurmuş oldukları RadyoRoll adlı müzik grubu ile müzik çalışmaları yapmaktadır.
Rol aldığı filmler
Gurbette Aşk Bir Yastıkta (2013)
Gönül İşleri - Tibet (2014-2015)
Tatlı Küçük Yalancılar - Ilgaz (2015)
Payitaht Abdülhamid - Vladimir (2019)
Sınav - 2006
Merdiven altı - 2008
Sen Aydınlatırsın Geceyi - 2013
Çok Uzak Fazla Yakın
Berhudar Sen misin
Küçük Esnaf - 2016
Rol aldığı diziler
Acemi Cadı - Toygar (2006-2007)
Kadın İsterse - Burak (2004-2006)
Hayat Bilgisi - Süzme (2003-2006)
Aslı ile Kerem
Bir Umut
Çakıl Taşları - Cihan (2010)
Mazi Kalbimde Yaradır - Yusuf (2011)
Şubat (2012)