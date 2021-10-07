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Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz tanınmaz halde! Karizmasıyla yakıp geçiyor!

07.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının unutulmazları arasına giren Hayat Bilgisi dizisinde Süzme rolüyle tanınan Kaan Yılmaz, resmen başka biri oldu. Karizmasıyla yakıp geçen oyuncu bakın şimdi ne yapıyor?

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz tanınmaz halde! Karizmasıyla yakıp geçiyor!

Oyunculukta tanınırlılığını Hayat Bilgisi dizisinde Süzme rolü ile yakalayan Kaan Yılmaz, daha sonra rol aldığı Acemi Cadı dizisinde Toygar karakteri ile çok konuşuldu. Ekranlarda pek görünmese tiyatro sahnelerinin tozunu attıran Yılmaz, karizmasıyla da sosyal medyayı yıkıp geçiyor. İşte Hayat Bilgisi’nin Süzme’si Kaan

HAYAT BİLGİSİ’NİN SÜZME’Sİ KARİZMASIYLA YAKIP GEÇİYOR

36 yaşındaki oyuncu Kaan Yılmaz’ın son halini görenler, dizinin Süzme’si olduğuna inanmakta güçlük çekti. Dizide gözlükleri ve alnına yapışan saçlarıyla hatırladığımız Süzme karakteri, hep kandırılıyordu. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kaan Yılmaz, Radyoroll adlı grubuyla müzik yapıyor. Ayrıca oyunculuğa daha çok tiyatro sahnelerinde devam ediyor.

KAAN YILMAZ’IN SON HALİ

Kaan Yılmaz’ın son hali görenleri şaşırttı. 36 yaşına giren oyuncuyu görenler Hayat Bilgisi’nde Süzme rolünü oynayan kişiyle aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Kaan Yılmaz’ın son hali…

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz tanınmaz halde! Karizmasıyla yakıp geçiyor!

KAAN YILMAZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş ve Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde eğitim almıştır. 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisindeki canlandırdığı ''süzme'' rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. TRT Çocuk kanalında Haberin Olsun isimli programı sunmuş ve ardından TRT Okul kanalında yayımlanmış olan Kelimelik adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir. Günümüzde oyunculuk ve sunuculuk dışında, Özgür Gezgin ile birlikte 2012 yılında kurmuş oldukları RadyoRoll adlı müzik grubu ile müzik çalışmaları yapmaktadır.

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz tanınmaz halde! Karizmasıyla yakıp geçiyor!

Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz tanınmaz halde! Karizmasıyla yakıp geçiyor!

Rol aldığı filmler

Gurbette Aşk Bir Yastıkta (2013)
Gönül İşleri - Tibet (2014-2015)
Tatlı Küçük Yalancılar - Ilgaz (2015)
Payitaht Abdülhamid - Vladimir (2019)
Sınav - 2006
Merdiven altı - 2008
Sen Aydınlatırsın Geceyi - 2013
Çok Uzak Fazla Yakın
Berhudar Sen misin
Küçük Esnaf - 2016

Rol aldığı diziler

Acemi Cadı - Toygar (2006-2007)
Kadın İsterse - Burak (2004-2006)
Hayat Bilgisi - Süzme (2003-2006)
Aslı ile Kerem
Bir Umut
Çakıl Taşları - Cihan (2010)
Mazi Kalbimde Yaradır - Yusuf (2011)
Şubat (2012)

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